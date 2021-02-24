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Kylie Jenner photoshop iddialarını böyle yalanladı

24.02.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Kylie Jenner photoshop iddialarını böyle yalanladı

Gönderilerine sık sık photoshop ve filtre uyguladığı konuşulan Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner, yayınladığı video ile iddiaları yalanladı. Jenner, gri elbisesi ile düzgün fiziğini gözler önüne serdi.

Lüks yaşantısı ve yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram'da 217 milyon takipçisi bulunan Jenner, önceki gün karnını açıkta bırakan gri elbisesi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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'PHOTOSHOP' İDDİALARINI BÖYLE YALANLADI

Düzgün fiziğini ve kaslarını sergileyen Kylie Jenner, gönderilerinde photoshop kullanmadığını kanıtlamayı amaçladı.

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Stormi adında bir kızı olan ünlü yıldız, kozmetik markasının tanıtımı için paylaştığı bu pozlarının arasında bir de videoya yer verdi.
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FİTLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Geçtiğimiz yıl nisan ayında satın aldığı 36.5 milyon değerindeki evinin bahçesini mekan olarak kullanan 23 yaşındaki Jenner, videoda filtre kullanmadığını da gözler önüne serdi.

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Kylie Jenner,
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