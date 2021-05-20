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  4. Kylie Jenner sınırları zorluyor! Kıyafeti olay oldu

Kylie Jenner sınırları zorluyor! Kıyafeti olay oldu

20.05.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar bikini markası üzerinde çalışan Kylie Jenner bir yandan da ara vermeden tatil yapıyor. Jenner'ın sınırları zorlayan pozları olay oldu.

Kylie Jenner sınırları zorluyor! Kıyafeti olay oldu

Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner 'güzellik imparatorluğu'nu büyütüyor. Jenner, makyaj malzemelerinden sonra bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlıyor.

Bu işler için bir yandan çalışırken bir yandan da lüks hayatının tadını çıkaran Jenner tatilden tatile uçuyor. Özel jetiyle her gün farklı bir yerde tatil yapan Kylie Jenner pozlarıyla da sınırları zorluyor.

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Son olarak dokuma elbisesiyle plajda pozlar veren Jenner'ın göğüs dekoltesi olay oldu. Kayalıklar üzerinde poz veren Jenner "Hiç giymeseydin" dedirtti.

Kylie Jenner uzun saçları, sarkan küpeleri ve makyajıyla hayranlarından tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Buna tam not veren takipçinin zevkinden şüphe ederim kadın yüz ifadesi resmen bitkin hatta sanki o pozu ona birileri zorla verdirmiş
çok hoşuma gitti,çok sevdim,çok heyecanlandım. :)

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