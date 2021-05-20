Kylie Jenner sınırları zorluyor! Kıyafeti olay oldu

Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner 'güzellik imparatorluğu'nu büyütüyor. Jenner, makyaj malzemelerinden sonra bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlıyor.

Bu işler için bir yandan çalışırken bir yandan da lüks hayatının tadını çıkaran Jenner tatilden tatile uçuyor. Özel jetiyle her gün farklı bir yerde tatil yapan Kylie Jenner pozlarıyla da sınırları zorluyor.

Son olarak dokuma elbisesiyle plajda pozlar veren Jenner'ın göğüs dekoltesi olay oldu. Kayalıklar üzerinde poz veren Jenner "Hiç giymeseydin" dedirtti.

Kylie Jenner uzun saçları, sarkan küpeleri ve makyajıyla hayranlarından tam not aldı.



