Kylie Jenner ve Travis Scott ayrıldı! Dedikodular durmuyor

Kylie Jenner cehpesinde sular durulmuyor. Salı günü kızının babası rapçi Travis Scott'la ilişkilerine ara verdikleri duyulan Jenner'ın hemen yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmaya başlamıştı. Jenner bu durumu yalanlayan bir açıklama yaptı.

Ayrılık haberi duyulur duyulmaz Travis Scott'ın 27 yaşında bir model olan Rojean Kar'la ilişkisi olduğu ortaya atılmıştı. Ayrılık haberinden önce de zaten Kylie ve Travis'in arası bir süredir limoniydi. Buna sebep olaraksa Travis Scott'ın Kylie'yi aldattığı iddiaları gösteriliyordu.

Travis Scott ayrılık haberinden ve bir başkasıyla görüştüğü iddialarından sonra Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Story bölümünden paylaştığı açıklama metninde Travis Scott bir insanın kendisiyle ilgili gerçek olmayan iddiaları görmesinin ne kadar üzücü olduğunu yazmıştı. Scottt bunların gerçek olmadığını, şu sıralarda kendi hayatı, işi ve ailesine yoğunlaştığını ve tek gerçeğin bu olduğunu hayranlarıyla paylaştı.

Öte yandan Kylie Jenner cephesinde de dedikodular ayyuka çıktı. Jenner'ın Travis Scott'la olan ilişkisine ara verdikten sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmaya başladı. Ancak bu yeni aşk tanıdık bir yüzden başkası değildi...