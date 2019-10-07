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Kylie Jenner ve Travis Scott ayrıldı! Dedikodular durmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Kylie Jenner ve sevgilisi rapçi Travis Scott beraberliklerine ara vermişti. Bunun üzerine hemen ikiliyle ilgili aşk dedikoduları ortaya atıldı. Travis Scott hakkında çıkan iddialara jet hızında yanıt verdi.

Kylie Jenner ve Travis Scott ayrıldı! Dedikodular durmuyor

Kylie Jenner cehpesinde sular durulmuyor. Salı günü kızının babası rapçi Travis Scott'la ilişkilerine ara verdikleri duyulan Jenner'ın hemen yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmaya başlamıştı. Jenner bu durumu yalanlayan bir açıklama yaptı.

Ayrılık haberi duyulur duyulmaz Travis Scott'ın 27 yaşında bir model olan Rojean Kar'la ilişkisi olduğu ortaya atılmıştı. Ayrılık haberinden önce de zaten Kylie ve Travis'in arası bir süredir limoniydi. Buna sebep olaraksa Travis Scott'ın Kylie'yi aldattığı iddiaları gösteriliyordu.

Travis Scott ayrılık haberinden ve bir başkasıyla görüştüğü iddialarından sonra Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

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Story bölümünden paylaştığı açıklama metninde Travis Scott bir insanın kendisiyle ilgili gerçek olmayan iddiaları görmesinin ne kadar üzücü olduğunu yazmıştı. Scottt bunların gerçek olmadığını, şu sıralarda kendi hayatı, işi ve ailesine yoğunlaştığını ve tek gerçeğin bu olduğunu hayranlarıyla paylaştı.

Öte yandan Kylie Jenner cephesinde de dedikodular ayyuka çıktı. Jenner'ın Travis Scott'la olan ilişkisine ara verdikten sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmaya başladı. Ancak bu yeni aşk tanıdık bir yüzden başkası değildi...

Kylie Jenner 2016 yılında birlikte olduğu müzisyen Tyga ile tekrar mı birlikte olmaya başlamıştı? Bu iddiaların ortaya atılma sebebi tam da Travis Scott'la ayrılık haberi geldikten sonraki gün sabaha karşı saat 2'de Tyga'nın stüdyosunun önünde arabasıyla görülmesiydi.

Kylie Jenner Tyga ile Travis Scott'ı tanımadan önce büyük bir aşk yaşamıştı. İkili son olarak ağustos ayında Sofia Richie'nin 21. yaş günü kutlamalarında bir araya gelmişlerdi. Birlikte oldukları dönemde tutkulu bir aşk yaşayan ikilinin Kylie'nin zor günlerinde tekrar yakınlaşabileceği aslında birçok insan için akla yatan bir fikir olarak görünüyor.

Oysa Kylie Jenner bunun aksini iddia ediyor. Şu sıralar Kylie de sadece işi ve ailesine, özellikle de kızı Stromi'ye eğilmek ve bunun dışında kalan şeylere kulaklarını tıkamak niyetinde.

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