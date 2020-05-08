Kylie Jenner yine olay oldu! 'Evde böyle geziyorum'

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı karantinaya alan Kylie Jenner, evde ünlü bir markanın imzasını taşıyan tulumla poz verdi. Jenner'ın çok sayıda beğeni alan paylaşımına bir takipçisi, "Evde de böyle giyinip, kuşanıp mı geziyorsun?" yorumunda bulundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Kylie Jenner ise o takipçisine "Evet" şeklinde kısa bir yanıt verdi.

Jenner'ın bu yanıtı takipçilerini ikiye böldü. Kimisi takipçisine kaba davranmakla suçlarken, kimisi ise bu durumu normal karşıladığını ifade etti.

Bütün vaktini evde ailesiyle birlikte geçiren Jenner, geçtiğimiz günlerde takipçilerine iyi dileklerini yollamıştı.

