La Casa De Papel dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenme oranı yakalayan La Casa De Papel'in ilk sezonu Netflix üzerinden 13 bölüm olarak izleyiciyle buluşmuştu. Netflix, resmi hesaplarından ilk sezonu bitiren izleyiciler için bir video paylaşarak dizinin ikinci sezonunun 6 Nisan’da yayınlanacağı duyurdu.

Dizide; Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Miguel Herran, Alba Flores, Jaime Menéndez Lorente, Paco Tous, Darco Peric, Roberto García Ruiz ve Álvaro Morte gibi isimler rol alıyor.

Dizi, bir suç dehasının planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsızın, rehin aldığı insanlarla kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesi’ne kilitlemesini konu alıyor.