La Casa de Papel dizisinde canlandırdığı Helsinki karakteriyle bilinen ünlü oyuncu Darko Peric Disney Plus platformunda yayınlanacak olan Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bilindiği üzere Aras Bulut İynemli dizide, Mustafa Kemal Atatürk'ü oynayacak. İngiliz oyuncu Emma Watson'un da oyuncu kadrosuna dahil olduğu bir süre önce açıklanmıştı. Peki La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric'i kimdir? Darko Peric nereli ve kaç yaşında?

DARKO PERİC KİMDİR?

Darko Peric, 25 Mart 1977 tarihinde Doğu Yugoslavya'nın küçük bir sınır kenti olan Kladovo'da doğdu.

Kısa filmler çekmeye ve birçok farklı projede rol almaya devam etti.

Darko Peric, en çok İspanyol suç gerilim dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı Helsinki karakteriyle bilinir.

Darko Peric'in oynadığı filmler:

2014 Kamikaze

2015 A Perfect Day

2015 It's Now or Never

2016 Garantía personal

2017 Patria

2017 Homeland

2019 Bajo el mismo techo

2019 Luces de Gas

2019 El Cerro de los Dioses