La Casa de Papel'in Helsinki'sinden İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Netflix'te 4. sezonuyla ekranda olan İspanyol yapımı dizi La Casa de Papel'de Helsinki karakterini canlandıran Sırp oyuncu Darko Peric, Barcelona Kulübü'nü resmi Twitter hesabından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Darko Peric, "Helsinki olmasaydın hangi şehir olmak isterdin" sorusuna "İstanbul olmak isterdim" yanıtını verdi. Peric'in videosunu ise Barcelona'nın resmi Türkiye hesabı, Netflix'i etiketleyerek paylaştı.

Peric'in bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da görüntüleri "Helsinki haklı" notuyla paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı da rekor beğeni ve retweet aldı.



