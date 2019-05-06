Lady Gaga'dan bomba itiraf: Bacaklarımı traş etmiyorum...

Her yıl Metropolitan Museum of Art’ın, Costume Institute (Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü) yararına düzenlenen MET Gala’ya sayılı saatler kala detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Lady Gaga kostüm sergisinin açılış gecesinin sunuculuğunu üstlendi. Gaga, hafta sonu özel bir jetle New York’a geldi. Jetin içinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, MET Gala'yı Amerikan Vogue dergisinin şef editörü Anna Wintour, şarkıcı Harry Styles, tenisçi Serena Williams ve Gucci'nin yaratıcı direktörü Alessandro Michele ile birlikte sunacak.

Her ünlü gibi Lady Gaga’da gece için hummalı bir hazırlık içinde. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, gecede giyeceği kıyafet nedeniyle altı gündür bacaklarını traş etmediğini söyledi.

Şu an kıyafeti en çok merak edilen isimlerden biri hiç kuşkusuz Laga oldu.



