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Lady Gaga'dan bomba itiraf: Bacaklarımı traş etmiyorum...

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ÜNLÜLER  | 06.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Lady Gaga, MET Gala'da sunuculuk yapacak. Geçtiğimiz gün özel jetle New York'a giden ve jet içinde fotoğraf çektiren Gaga, verdiği bir demeçte günlerdir bacaklarını traş etmediğini itiraf etti.

Lady Gaga'dan bomba itiraf: Bacaklarımı traş etmiyorum...

Her yıl Metropolitan Museum of Art’ın, Costume Institute (Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü) yararına düzenlenen MET Gala’ya sayılı saatler kala detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Lady Gaga kostüm sergisinin açılış gecesinin sunuculuğunu üstlendi. Gaga, hafta sonu özel bir jetle New York’a geldi. Jetin içinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, MET Gala'yı Amerikan Vogue dergisinin şef editörü Anna Wintour, şarkıcı Harry Styles, tenisçi Serena Williams ve Gucci'nin yaratıcı direktörü Alessandro Michele ile birlikte sunacak.

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Her ünlü gibi Lady Gaga’da gece için hummalı bir hazırlık içinde. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, gecede giyeceği kıyafet nedeniyle altı gündür bacaklarını traş etmediğini söyledi.

Şu an kıyafeti en çok merak edilen isimlerden biri hiç kuşkusuz Laga oldu.


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Anahtar Kelimeler:
lady gaga MET Gala

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