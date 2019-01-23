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Lady Gaga’dan Bradley Cooper'a destek

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SİNEMA TV  | 23.01.2019 12:17 | Son Güncelleme

A Star Is Born filmiyle sinema sektöründe “Bende varım” diyen Lady Gaga, rol arkadaşı ve filmin yönetmeni Bradley Cooper’a destek çıktı.

Lady Gaga’dan Bradley Cooper'a destek

Bradley Cooper’ın yönettiği ve aynı zamanda Lady Gaga ile birlikte başrolleri paylaştığı A Star Is Born filmi 91. Oscar Ödülleri için 8 dalda aday gösterildi. Bradley Cooper, En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilirken En İyi Yönetmen kategorisinde adaylık kazanamadı. Oscar Ödülleri’nde beklenildiği gibi yönetmenlik dalında aday gösterilmemesiyle Oscar’ın hayal kırıklığı yaşayan isimleri arasında gösterilen Cooper’a destek rol arkadaşı Lady Gaga’dan geldi.

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Los Angeles Times gazetesine konuşan Lady Gaga, “Ne olacağını her zaman bilemezsiniz. Ama günün sonunda o, benim gözümde ve tüm ekibin gözünde en iyi yönetmen olduğunu biliyor. Onun, hepimizin adaylık kazanmasından ve filmimizin tanınmasından dolayı çok mutlu olduğunu biliyorum. Tüm ekip olarak hepimiz filmin tanınmasından dolayı mutlu hissediyoruz” dedi. Lady Gaga,91. Oscar Ödülleri için A Star Is Born filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.


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Anahtar Kelimeler:
A Star Is Born lady gaga Bradley Cooper

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