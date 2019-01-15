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Lady Gaga ile Angelina Jolie karşı karşıya

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SİNEMA TV  | 15.01.2019 09:34 | Son Güncelleme

Oyunculuktaki hünerlerini sergileyen Lady Gaga gözünü yükseklere dikti.

Lady Gaga ile Angelina Jolie karşı karşıya

Altın Küre Ödülleri’nden (Golden Globes) eli boş dönen Lady Gaga, Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri’nde şeytanın bacağını kırarak A Star Is Born filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu başarısını perçinlemek isteyen Lady Gaga, hazırlık aşamasındaki dönem filmi için Mısır Kraliçesi Kleopatra rolüne talip olduğunu açıkça dile getirdi. Ama karşısında o rol için güçlü bir rakip var: Angelina Jolie.

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Hollywood kulisleri son günlerde bu rekabeti ve kazananın kim olacağı söylentilerini konuşuyor. Sony efsane Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın biyografik filmi için ön hazırlıklara resmen başladı. Oscar ödüllü deneyimli aktrsit Angelina Jolie’nin bu rolü canlandırmasına neredeyse kedin gözüyle bakılırken, Lady Gaga’nın role talip olması işleri biraz karıştırmış. 1963 yılında sinemanın kraliçesi Elizabeth Taylor’ın canlandırdığı Kleopatra rolünü canlandırmaya hak kazanacak olan ismin Hollywood’da büyük bir itibar kazanacağı kesin.

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Hollywood’da, Sony’nin elindeki kısa başrol listesindeki tüm oyuncuları seçmelere davet edip, deneme çekimi yapacağı gün beklenir oldu. Sony yöneticilerinden biri: “Bu rolü isteyen seçmelere katılmak zorunda.” diye kısa ama öz bir açıklama yaparak, bu rekabeti biraz daha kızıştırdı. Sony yüksek bütçeli yapımı “Kirli ve kanlı siyasete feminist bir perspektifeten bakan gerilim filmi.” olarak nitelendirdi. Filmin çekim takvimi henüz açıklanmadı.


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Anahtar Kelimeler:
lady gaga angelina jolie Elizabeth Taylor Mısır Kraliçesi Kleopatra Cleopatra sony

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