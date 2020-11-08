Lady Gaga Joe Biden'in kazandığını duyunca ağladı

Yaklaşık 4 gün süren Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde kazanan Joe Biden oldu. Trump ile kıyasıya bir yarışa giren Biden, ABD'nin 46. Başkanı seçildi.

Seçimde Joe Biden'ı destekleyen şarkıcı Lady Gaga, Biden'ın başkan olmasından sonra gözyaşlarını tutamadı.

Gaga, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı için insanlığın gördüğü en büyük iyilik ve cesaret eylemlerinden birini gerçekleştirdiniz" dedi.

Lady Gaga’nın babası Joe Germanotta, Donald Trump’ın kızına yönelik sözlerine rağmen, Trump'ı desteklemişti.



