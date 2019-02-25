Mynet Trend

Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın Oscar performansı olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 25.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

Bir süre önce nişanlısından ayrılan Lady Gaga ve geceye sevgilisi Irina Shayk ile birlikte katılan Bradley Cooper, törende birlikte çalıştıkları A Star is Born adlı filmin Shallow adlı şarkısını seslendirdi. Çiftin sahnedeki yakın halleri ise sosyal medyaya damga vurdu.

Bradley Cooper'ın hem yönettiği hem de Lady Gaga ile birlikte kamera karşısına geçtiği A Star Is Born filminin şarkısı olan Shallow, gecede en iyi şarkı Oscar'ını da kazandı.

Lady Gaga ve Bradley Cooper, sahnede şarkı söylerken kamera karşısında aralarındaki uyumu bir kez daha gözler önüne serdiler.

İkilinin sarmaş dolaş düet yapmaları sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi.

1

Lady Gaga, geçtiğimiz hafta nişanlısı Christian Carino'dan ayrıldığını açıklamıştı. Son bir haftadır bu ayrılıkla ilgili ilginç iddialar da ortaya atıldı. Bu iddialara göre Lady Gaga, film setinde senaryo gereği yakınlaştığı Bradley Cooper'a sırılsıklam aşık oldu.

2

Bu yüzden de nişanlısından ayrıldı.

İki tarafta bu iddialara yanıt vermezken Oscar Ödülleri'ndeki performanslarıyla adeta göz doldurdular.

Bradley Cooper, Rus model Irina Shayk ile nişanlı ve çiftin Lea adında bir kızı bulunuyor.

5 dakikada 5 saç modeli

.

Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez!Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez!
Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!
Survivor'da sürpriz sonuç! İşte elemeye kalan isimler!Survivor'da sürpriz sonuç! İşte elemeye kalan isimler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lady gaga Bradley Cooper Lady Gaga ve Bradley Cooper

En Çok Okunan Trend Haberler

Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!

Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!

Hala Hitler'den maaş alan 22 kişi tespit edildi!

Hala Hitler'den maaş alan 22 kişi tespit edildi!

Türk mühendisler üretti! Yerli deniz motoru görücüye çıktı

Türk mühendisler üretti! Yerli deniz motoru görücüye çıktı

TKP'den başörtülü aday!

TKP'den başörtülü aday!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylül Öztürk anne oldu! O anlar sosyal medyadan paylaşıldı! Eylül Öztürk kimdir?

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Konseyde sürpriz sonuç!

Survivor'da sürpriz sonuç! İşte elemeye kalan isimler!

Ece Erken'in Demek Akalın ile barışan Alişan'a siniri geçmiyor

Kızgınlığı geçmiyor: Duruşsuz barışmalar...

İpek Acar Kayahan'ı aldattı mı?

Kayahan'ı o isimle aldattı mı? Yanıt verdi

Duygu Su Gülpınar, Ali Ağaoğlu'nu unutamadı

Barıştılar mı? Kafa karıştıran paylaşım

Eser Yenenler yüzük eleştirilerini Eser Yenenler Show'da ti'ye aldı

Yüzükle ilgili gelen komik yorumları paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.