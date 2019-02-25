Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın Oscar performansı olay oldu

Bradley Cooper'ın hem yönettiği hem de Lady Gaga ile birlikte kamera karşısına geçtiği A Star Is Born filminin şarkısı olan Shallow, gecede en iyi şarkı Oscar'ını da kazandı.

Lady Gaga ve Bradley Cooper, sahnede şarkı söylerken kamera karşısında aralarındaki uyumu bir kez daha gözler önüne serdiler.

İkilinin sarmaş dolaş düet yapmaları sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi.

Lady Gaga, geçtiğimiz hafta nişanlısı Christian Carino'dan ayrıldığını açıklamıştı. Son bir haftadır bu ayrılıkla ilgili ilginç iddialar da ortaya atıldı. Bu iddialara göre Lady Gaga, film setinde senaryo gereği yakınlaştığı Bradley Cooper'a sırılsıklam aşık oldu.

Bu yüzden de nişanlısından ayrıldı.

İki tarafta bu iddialara yanıt vermezken Oscar Ödülleri'ndeki performanslarıyla adeta göz doldurdular.

Bradley Cooper, Rus model Irina Shayk ile nişanlı ve çiftin Lea adında bir kızı bulunuyor.

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