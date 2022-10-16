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  4. Lafta bırakmadı! ABD kongre adayı cinselliğe karşı pozitif tutumunu kanıtlamak için yetişkin filmi çekip paylaştı

Lafta bırakmadı! ABD kongre adayı cinselliğe karşı pozitif tutumunu kanıtlamak için yetişkin filmi çekip paylaştı

16.10.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York şehrinden 12. kongre bölgesi için bağımsız aday olan Mike Itkis'in seçim kampanyası için yaptığı şey gündem oldu. Cinselliğe dair haklara ilişkin pozitif bir tutum sergilediğini sık sık dile getiren Itkis, söylemlerini ilginç bir yöntemle tasdikledi. Seks işçiliğini yasallaştırmaya dair taahhüdün kanıtlamak isteyen siyaset adamı, ünlü bir yetişkin film yıldızı ile kamera karşısına geçti.

Lafta bırakmadı! ABD kongre adayı cinselliğe karşı pozitif tutumunu kanıtlamak için yetişkin filmi çekip paylaştı

ABD'nin bağımsız adayı Mike Itkis, cinselliğe dair pozitif tutumunu kanıtlamak için ünlü yetişkin film yıldızı Nicole Sage ise kamera karşısına geçti ve cinsel içerikli bir film kayda aldılar.

YÜZ BİNLERCE GÖRÜNTÜLENME ALDI

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13 dakikalık bu video, kısa sürede gündem oldu. Hem Itkis tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan hem de yetişkin içerik filmi sitelerine yüklenilen bu video, yüz binlerce görüntülenme aldı.

ALTINI ÇİZDİ

Videoda İtkis’in Sage'e “Kimse beni burada olmak için zorlamadı. Uyuşturucu veya alkolün etkisi altında da değilim.” dediği duyuluyordu. Ayrıca ona istediği zaman durabileceğini söylerken bu söylemin öneminin de altı çiziyordu.

''İLK KEZ YAPTIM''

ItkisMikeSexTape

İtkis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunun hakkında sadece konuşmak, bu konuya olan bağlılığımı göstermezdi” dedi. Ayrıca, ilk kez kamera karşısında seks yaptığını, kendisini teşhirci olarak görmediğini, aslında çok içe dönük olduğunu da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
seks abd siyaset
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