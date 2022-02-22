Lahmacunu evde yapın bol bol tüketin: Çıtır lahmacun tarifi

Bir kebapçı ya da lokantaya gittiğinizde sipariş vereceğiniz yemek her ne olursa olsun, önden bir lahmacun sipariş edenlerden misiniz? Çok sevilen çıtır lahmacunu evde yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil desek yanlış olmaz. Bol bol yapıp buzlukta bile saklanabilen bu harika lezzet için merdaneleri hazırlayın! İçinize sinen kaliteli malzemelerle mis gibi lahmacunlar yapıp tüm aileyi doyurma zamanı!
MALZEMELER
İÇ HARCI İÇİN
2 büyük boy soğan
2 sivri biber
1 domates
2 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
1 çorba kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı
Yeteri kadar tuz
Karabiber
Kimyon
HAMURU İÇİN
1 su bardağı ılık su
Yarım su bardağı ılık süt
1 çorba kaşığı instant maya
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Derin bir yoğurma kabının içerisine ılık süt, şeker ve ılık suyu aktarın.
Üzerine mayayı alın ve maya çözülene dek karıştırın.
Mayanın köpürmesi için beş dakika kadar karışımı bekletin.
Süre sonunda karışım içerisine tuzu ilave edin.
Unu yavaşça ve eleyerek aktarın.
Yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettiğinizde yoğurma kabının üzerini streçle kaplayıp mayalanması için ılık bir yere alın.
Lahmacun hamuru yeteri kadar mayalanana kadar iç harcını hazırlayın.
Yıkadığınız biberleri, kabuğunu soyduğunuz domates, soğan ve sarımsakları kabaca doğrayıp, mutfak robotunun içerisine atın.
Bol suda yıkadığınız maydanozların sap kısımlarını ayıklayıp, mutfak robotuna aktarın.
Üçlü karışım incecik olana dek mutfak robotundan geçirin ve derince bir karıştırma kasesine aktarın.
Üzerlerine kıyma, baharatlar, tuz, salça ve ayçiçeği yağını ilave edin.
Tüm malzemeler iç içe geçene dek elle iyi bir şekilde harmanlayın.
Mayalandırdığınız hamuru 16 beze olacak şekilde yuvarlayıp, pasta tabağı büyüklüğünde açın.
Bolca un serptiğiniz fırın tepsisine açılan hamurlardan ikili ikili yerleştirin.
Hazırladığınız iç harçtan 1 çorba kaşığı dolusu kadar hamurların üstüne koyup yayın.
Tüm hamuru kaplayacak şekilde elinizle harcı dağıtın.
250 derecede ısıtılan fırında 3 dakika pişirin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum