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Lahmacunu evde yapın bol bol tüketin: Çıtır lahmacun tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçinin kıyması, dışının çıtır çıtır hamuru ve üzerine sıkılan bol limonuyla tam bir lezzet harikası olan lahmacunu evde yapmaya ne dersiniz? Bol bol yapıp maaile evde yiyebileceğiniz, çok daha uygun maliyetle doyasıya kıymalı lahmacun yapmanız için çıtır lahmacun tarifi veriyoruz! Yanına domates ve soğan doğramayı unutmayın!

Lahmacunu evde yapın bol bol tüketin: Çıtır lahmacun tarifi

Bir kebapçı ya da lokantaya gittiğinizde sipariş vereceğiniz yemek her ne olursa olsun, önden bir lahmacun sipariş edenlerden misiniz? Çok sevilen çıtır lahmacunu evde yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil desek yanlış olmaz. Bol bol yapıp buzlukta bile saklanabilen bu harika lezzet için merdaneleri hazırlayın! İçinize sinen kaliteli malzemelerle mis gibi lahmacunlar yapıp tüm aileyi doyurma zamanı!

EVDE ÇITIR LAHMACUN TARİFİ

MALZEMELER

İÇ HARCI İÇİN

  • 2 büyük boy soğan

  • 2 sivri biber

  • 1 domates

  • 2 diş sarımsak

  • Yarım demet maydanoz

  • 1 çorba kaşığı domates salçası

  • Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

  • Yeteri kadar tuz

  • Karabiber

  • Kimyon

  • 300 gram orta yağlı dana kıyması

HAMURU İÇİN

  • 1 su bardağı ılık su

  • Yarım su bardağı ılık süt

  • 1 çorba kaşığı instant maya

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 4 su bardağı un

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir yoğurma kabının içerisine ılık süt, şeker ve ılık suyu aktarın.

  • Üzerine mayayı alın ve maya çözülene dek karıştırın.

  • Mayanın köpürmesi için beş dakika kadar karışımı bekletin.

  • Süre sonunda karışım içerisine tuzu ilave edin.

  • Unu yavaşça ve eleyerek aktarın.

  • Yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettiğinizde yoğurma kabının üzerini streçle kaplayıp mayalanması için ılık bir yere alın.

  • Lahmacun hamuru yeteri kadar mayalanana kadar iç harcını hazırlayın.

  • Yıkadığınız biberleri, kabuğunu soyduğunuz domates, soğan ve sarımsakları kabaca doğrayıp, mutfak robotunun içerisine atın.

  • Bol suda yıkadığınız maydanozların sap kısımlarını ayıklayıp, mutfak robotuna aktarın.

  • Üçlü karışım incecik olana dek mutfak robotundan geçirin ve derince bir karıştırma kasesine aktarın.

  • Üzerlerine kıyma, baharatlar, tuz, salça ve ayçiçeği yağını ilave edin.

  • Tüm malzemeler iç içe geçene dek elle iyi bir şekilde harmanlayın.

  • Mayalandırdığınız hamuru 16 beze olacak şekilde yuvarlayıp, pasta tabağı büyüklüğünde açın.

  • Bolca un serptiğiniz fırın tepsisine açılan hamurlardan ikili ikili yerleştirin.

  • Hazırladığınız iç harçtan 1 çorba kaşığı dolusu kadar hamurların üstüne koyup yayın.

  • Tüm hamuru kaplayacak şekilde elinizle harcı dağıtın.

  • 250 derecede ısıtılan fırında 3 dakika pişirin.

  • Tüm lahmacunları pişirdikten sonra servis yapın. Kalanları derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

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