Lahmacunu evde yapın bol bol tüketin: Çıtır lahmacun tarifi

Bir kebapçı ya da lokantaya gittiğinizde sipariş vereceğiniz yemek her ne olursa olsun, önden bir lahmacun sipariş edenlerden misiniz? Çok sevilen çıtır lahmacunu evde yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil desek yanlış olmaz. Bol bol yapıp buzlukta bile saklanabilen bu harika lezzet için merdaneleri hazırlayın! İçinize sinen kaliteli malzemelerle mis gibi lahmacunlar yapıp tüm aileyi doyurma zamanı!

EVDE ÇITIR LAHMACUN TARİFİ

MALZEMELER

İÇ HARCI İÇİN

2 büyük boy soğan

2 sivri biber

1 domates

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 çorba kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

Yeteri kadar tuz

Karabiber

Kimyon

300 gram orta yağlı dana kıyması

HAMURU İÇİN

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı ılık süt

1 çorba kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

HAZIRLANIŞI