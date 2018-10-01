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Lale Mansur: Atatürkçüyüm diyenler dindarları aşağıladılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

Sanatçı Lale Mansur, "Atatürkçüyüm" diyenlerin geçmişte dindar insanları aşağıladığını belirterek "Bugün yaşadıklarımızda geçmişte yapılan bu hataların çok büyük etkisi var. Bu yapılan hatalar bumerang gibi bize geri dönecekti ve döndü" dedi.

Lale Mansur: Atatürkçüyüm diyenler dindarları aşağıladılar

Lale Mansur, Sabah gazetesinde Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

Mansur "Asker bir aileden geliyorsunuz. Böyle bir ortam size nasıl yansıdı?" sorusunu "Ailenin en küçüğüyüm, üç erkekten sonra dünyaya geldim. Doğduğumda babam 56 yaşındaydı. O yüzden babamın çalıştığı dönemi çok hatırlamıyorum. Abimler disiplin içinde büyüdü ama bana çok sökmedi bu" diye yanıtladı.

Aklına eseni yapabilen, kendine güvenen ve gözü kara biri olarak büyüdüğünü belirten Mansur, "Dedeniz, Çanakkale'de Atatürk'ün silah arkadaşı Servet Paşa. Korgeneral olarak emekli olmuş babanız da kurtuluş mücadelesinin önemli isimlerinden Hüsrev Gerede'nin yeğeni. Ailenizde böyle Atatürk'ü yakından tanıyan kişiler olması sizin ona bakışınızı nasıl etkiledi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

— Dünyada Atatürk kadar tarihi şahsiyet olarak bu kullanılan başka bir kişi var mı bilmiyorum. Bu ülke için çok önemli şeyler yaptı ama tapmak ayrı bir durum. Bugün kendini 'Atatürkçü'yüm' diye tanımlayan birçok kişi aslında son derece tutucu. 'Ben Atatürkçüyüm' diyenlerin geçmişte yaptığı birçok hata var aslında. Mesela 'Atatürkçü'yüm' diyenler geçmişte dindar insanları aşağıladılar, 'Başörtüsünden dolayı bunlar üniversiteye gidemez' dediler.

— 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası yapıp sonra kızlar üniversiteye gelince de 'Başörtülüler otursun, diğerleri devam etsin' dediler. Çok tutarsız bir durum bu. Bugün yaşadıklarımızda geçmişte yapılan bu hataların çok büyük etkisi var. Bu yapılan hatalar bumerang gibi bize geri dönecekti ve döndü. Ve bunun Atatürk'le hiçbir alakası yok, bunu da belirtmek isterim.

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Anahtar Kelimeler:
Lale Mansur atatürkçü dindar

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
DİN DİN DİYE CIRLAVUK OLURSAN OLACAGI BU DİN GİZLİ BİR İBADETTİR ALLAHLA KUL ARASINDA BİZDE İSE REKLAM ARACI GİBİ HERKESCE KULLANILIYOR ÇIKARLARI İÇİN SONUNDADA İÇİNDEN ÇIKLMAZHAL ALDI DÜN BENİ BİR HOCA ARADI DİNİ DUYGULARIMIDA ALET EDEREK YARDIM İSTEDİ ÇOK SİNİRLENDİM İÇİNE ETTİNİZ DİNİN DEDİM DİN SOM SALAT HAÇ ZEKATTIR BUNLARI DÜZGÜN AHLAKLA GİZLİCE YAP ENİYİ MÜSLÜMAN EN GÜZEL KULSUN LALE MİSİN SÜMBÜLMÜSÜN KİMSEDE DİNİ AŞAGILAMADI DİNİ KULLANANLARI OZAMANDA ŞİMDİDE AŞAGILIYORUZ ANLADINIZMI HANIMEFENDİ ŞİMDİ.
Hanfendi haklı beyler dağılın sıkıntı yok :))
geç kalınmış bir itiraf keşke bunları zamanında söyleseydin
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