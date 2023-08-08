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Lana Del Rey garson kıyafeti ile twerk yaptı, sosyal medya yıkıldı! Son halini gören şaştı kaldı

08.08.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Video Games ve Born To Die gibi sevilen şarkılarla hafızalara kazınan Lana Del Rey bir waffle dükkanında garson olarak çalışırken kameralara yakalanmış ve son hali çok şaşırtmıştı. Sosyal medyada yeniden gündem olan ünlü isim garson kıyafetiyle twerk yaparken görüntülendi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey’in geçtiğimiz haftalarda bir restoranda garsonluk yaparak görüntülenmesi olay olmuştu. Sevilen şarkıcının son halini görenler çok şaşırtmıştı. Gerçek adı Elizabeth Woolridge Grant olan Lana Del Rey yaptığı twerk dansıyla gündem oldu.

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38 yaşındaki ünlü isim ABD'nin en büyük müzik festivallerinden olan Lollapalooza öncesinde Chicago'da garson kıyafetiyle twerk yaparken görüntülendi.

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Ünlü ismin bu görüntüleri sosyal medyada adeta olay oldu.

lana del rey twerk yaptı son hali olay oldu

Lana Del Rey geçtiğimiz günlerde bir kafede çalışırken görüntülenmişti. Waffle dükkanını ziyaret eden bir Rey hayranı tarafından çekilerek paylaşılan görüntüler gündem yaratmıştı.

lana del rey son hali

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