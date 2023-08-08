Lana Del Rey garson kıyafeti ile twerk yaptı, sosyal medya yıkıldı! Son halini gören şaştı kaldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey’in geçtiğimiz haftalarda bir restoranda garsonluk yaparak görüntülenmesi olay olmuştu. Sevilen şarkıcının son halini görenler çok şaşırtmıştı. Gerçek adı Elizabeth Woolridge Grant olan Lana Del Rey yaptığı twerk dansıyla gündem oldu.

38 yaşındaki ünlü isim ABD'nin en büyük müzik festivallerinden olan Lollapalooza öncesinde Chicago'da garson kıyafetiyle twerk yaparken görüntülendi.

Ünlü ismin bu görüntüleri sosyal medyada adeta olay oldu.

Lana Del Rey geçtiğimiz günlerde bir kafede çalışırken görüntülenmişti. Waffle dükkanını ziyaret eden bir Rey hayranı tarafından çekilerek paylaşılan görüntüler gündem yaratmıştı.



