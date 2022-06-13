Lapa pilavlara son! Pilavınızın tane tane olması için

Pilav en sevilen yiyecekler arasında bulunuyor. Herkes pilavı tane tane yemek istiyor. Tüm çabalarınızın boşa gitmemesi için pilav yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Mis gibi kokusuyla leziz pilav yapmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu yöntemler lapa olan pilavınızı kurtaracak ve bir daha lapa pilav yapmamanızı sağlayacak.

ÖLÇÜ KULLANIN

Pilav yaparken ölçü kullanmak şart. Aksi takdirde pilavlarınızın lapa olması işten bile değil. Pirincin türüne göre 1 bardak pirince 1,5 bardak ya da 2 bardak su şeklinde su ile ilerlemek şart. Bu ölçüler dediğimiz gibi pirincinizin türüne göre değişebilir. Pirinç ve su oranını göz kararı olarak ayarlamaya çalışırsanız da lapa olma ihtimali çok yüksek olur. Pilavı önden suyun içinde çok uzun süre bekletmemek gerekiyor. Bu da yapılan hatalardan biri.

İNCE TABANLI TENCERE KULLANMAYIN

İnce tabanlı tencere kullanmak... Pilavınızın lapa olmasının önündeki en ciddi nedenlerden biri. Pirinçler tabana yapışabiliyor, ısı eşit miktarda dağılmıyor ve tencere içinde nem dengesi sağlanmıyor. Hal böyle olunca da pirinçler lapa bir hale geliyor. Bu durumun önüne geçmek için pilav tenceresi olarak adlandırılan tencereleri, kalın tabanlı tencereleri ya da seramik pilav tava ya da tencerelerini tercih etmeye özen gösterin.

KAPAĞINI AÇMAYIN VE KARIŞTIRMAYIN

Bunun dışında pilav yaparken düşülen bir diğer hata ise pişirme aşamasında kapağını açmak ve sürekli olarak karıştırmak. Pilav yaparken kapağını açmamaya ve sürekli olarak karıştırmamaya özen gösterin. Aksi takdirde pilavınızın lapa olma olasılığı %120 diyebiliriz. Çünkü pirinçler karıştırıldıkça nişastaları ortaya çıkar ve bu da onun tam kıvamında olmasını değil, lapa olmasına neden olur. İçerisine tuzu en son ilave etmeye de gayret edin. Daha sonradan kapağını açıp ekstra tuz eklentisinde de bulunmayın.

LAPA PİLAVI KURTARMAK İÇİN NE YAPILIR?

Yaptığınız pilav lapa oldu ve siz bunu henüz yapım aşamasında fark ettiniz. Yapım aşamasında fark ettiyseniz kurtarma şansınız çok yüksek. Bu aşamada yapmanız gerekenleri anlatalım. Öncelikle suyunun fazla kaçtığınızı fark ettiğiniz an karıştırmayı bırakın. Siz karıştırdıkça daha çok lapa olacaklardır. Böyle bir durumda üzerine kağıt havlular ya da temiz kuru bir bez koyup tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını en kısığa getirin. Bu şekilde kapağını bir daha hiç açmayarak suyunu azar azar çekmesini sağlayın.

LAPA PİLAVI ÇÖPE ATMAYIN ÇORBA YAPIN

Ardından yine kapağını hiç açmayarak oda sıcaklığında dinlendirin. Bu şekilde suyunun fazla geldiğini ilk aşamada fark edip kurtarma şansınız var. Suyunun fazla geldiğini çok sonradan fark ederseniz ve kağıt havlu ya da normal havluyla nemini almaya çalışmanıza rağmen pilavınız lapa kaldıysa çöpe atmadan nefis tariflere dönüştürme şansınız var. Kışları ya da yazları fark etmez. Lapa pilavınızı o bol naneli yayla çorbasına çevirme şansına sahipsiniz. Pirinçlerinizi tel bir süzgecin üzerine alın ve fazla suyunun, yağının çıkmasını sağlayın. Ardından yayla çorbanızın yoğurtlu karışımını oluşturun ve tencere içinde pirinçlerle buluşturun.



