Latte tarifi: Latte nasıl yapılır?

Ev yapımı latte tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Verilen miktarlar 1 bardak latte için olduğundan daha çok kişi için daha çok miktarda malzeme tercih edebilirsiniz. İsterseniz espresso yerine granül kahve de koyabilirsiniz.

MALZEMELER 1 shot espresso kahve

1 bardak süt