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Latte tarifi: Latte nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 22:57
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Kahve dükkanlarında uzun sıralar bekleyip çok yüksek ücretlere latte içmek yerine bu enfes lezzeti kendi evinizde, kendi mutfağınızda istediğiniz zaman yapıp içebilir, hatta misafirlerinize de el yapımı latte ikram edebilirsiniz.

Latte tarifi: Latte nasıl yapılır?
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Kaç bardak 1
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 5dk
Kalori/Porsiyon 125kal

Ev yapımı latte tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Verilen miktarlar 1 bardak latte için olduğundan daha çok kişi için daha çok miktarda malzeme tercih edebilirsiniz. İsterseniz espresso yerine granül kahve de koyabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 shot espresso kahve
  • 1 bardak süt

TARİF

  • Sütü ısıtın.
  • Köpürtücü ile sütü köpürtün.
  • Servis yapacağınız bardağa sütü alın.
  • Üzerine espresso kahveyi ekleyin.
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Anahtar Kelimeler:
kahve tarif
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