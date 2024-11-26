Latte tarifi: Latte nasıl yapılır?

Kahve dükkanlarında uzun sıralar bekleyip çok yüksek ücretlere latte içmek yerine bu enfes lezzeti kendi evinizde, kendi mutfağınızda istediğiniz zaman yapıp içebilir, hatta misafirlerinize de el yapımı latte ikram edebilirsiniz.
Ev yapımı latte tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Verilen miktarlar 1 bardak latte için olduğundan daha çok kişi için daha çok miktarda malzeme tercih edebilirsiniz. İsterseniz espresso yerine granül kahve de koyabilirsiniz.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.