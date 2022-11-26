Laura Celine'den ayrılan Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliği parmak ısırttı

Survivor 2022 sezonunda eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile yarışan Barış Murat Yağcı, sakatlığı nedeniyle zor günler geçirmişti. Bir süredir kameralardan uzak yaşayan Barış Murat Yağcı'nın Rus kökenli Camilla Ziganshina ile aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı.

Camilla Ziganshina'nın paylaştığı aşk pozundaki elin Barış Murat Yağcı'ya ait olduğu öne sürüldü.

Instagram'da 30 bin takipçisi bulunan Camilla Ziganshina, girişimcilik yapıyor.

Güzelliğiyle dikkat çeken Ziganshina'nın, Barış Murat Yağcı'ya deli gibi aşık olduğu konuşuluyor.

Daha önce ünlü model Laura Celine ile birlikte olan Barış Murat Yağcı'ya ''Kaptı yine güzel kızı'' ve ''Hayat Barış'a güzel'' gibi yorumlar yapıldı.

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 sezonunda tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile 1 yıla yakın aşk yaşadı. Olaylı bir şekilde ayrılan ikili, Survivor 2022 sezonunda yeniden bir araya gelmişti.

''Barış'layken ne yaşadığımı bir ben bir Allah bilir'' diyen Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı'nın şiddete meyilli biri olduğunu öne sürmüştü.



