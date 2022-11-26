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  4. Laura Celine'den ayrılan Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliği parmak ısırttı

Laura Celine'den ayrılan Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliği parmak ısırttı

26.11.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da iki sezon yarışarak tanınırlığını arttıran ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, takım arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Barış Murat Yağcı'nın, gönlünü Rus güzel Camilla Ziganshina'ya kaptırdığı iddia edildi.

Laura Celine'den ayrılan Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliği parmak ısırttı

Survivor 2022 sezonunda eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile yarışan Barış Murat Yağcı, sakatlığı nedeniyle zor günler geçirmişti. Bir süredir kameralardan uzak yaşayan Barış Murat Yağcı'nın Rus kökenli Camilla Ziganshina ile aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı.

Camilla Ziganshina'nın paylaştığı aşk pozundaki elin Barış Murat Yağcı'ya ait olduğu öne sürüldü.

Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Rus güzel parmak ısırttı

Instagram'da 30 bin takipçisi bulunan Camilla Ziganshina, girişimcilik yapıyor.

Laura Cecile'den ayrılan Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliği parmak ısırttı

Güzelliğiyle dikkat çeken Ziganshina'nın, Barış Murat Yağcı'ya deli gibi aşık olduğu konuşuluyor.

Laura Cecile'den ayrılan Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliği parmak ısırttı

Daha önce ünlü model Laura Celine ile birlikte olan Barış Murat Yağcı'ya ''Kaptı yine güzel kızı'' ve ''Hayat Barış'a güzel'' gibi yorumlar yapıldı.

Laura Cecile'den ayrılan Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliği parmak ısırttı

Laura Cecile'den ayrılan Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliği parmak ısırttı

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 sezonunda tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile 1 yıla yakın aşk yaşadı. Olaylı bir şekilde ayrılan ikili, Survivor 2022 sezonunda yeniden bir araya gelmişti.

Laura Celine'den ayrılan Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliği parmak ısırttı

''Barış'layken ne yaşadığımı bir ben bir Allah bilir'' diyen Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı'nın şiddete meyilli biri olduğunu öne sürmüştü.

Laura Celine'den ayrılan Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliği parmak ısırttı


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