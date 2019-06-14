Lavantalı Osmanlı helvasını tatmak için sıraya girdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Edirne Valiliği himayelerinde, Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği İşbirliğinde düzenlenen Edirne Lavanta Tarla Günleri organizasyonu devam ediyor.

Paneller, atölyeler, gastronomi ve tarımsal söyleşilerin yanı sıra lavanta ile yapılan ürünlerin tadım ve sunumu da organizasyon kapsamında gerçekleştiriliyor.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Osmanlı saray mutfağı tatlarından 41 baharatla hazırlanan devai misk helvasına lavanta katarak ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Şekerlemeci Meriç, bu sırada vatandaşlara helvanın yapımı hakkında bilgi de verdi. Uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler yeni lezzet helvayı tatmak için zaman zaman izdihama neden oldu.

Saray mutfağının ürünü helvanın tadına bakan ziyaretçiler mor tarlalarda bol bol fotoğraf çektirdi. Etkinlikler hafta başına dek sürecek.

