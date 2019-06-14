YEMEK

Lavantalı Osmanlı helvasını tatmak için sıraya girdiler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Edirne Lavanta Tarla Günleri kapsamında hazırlanan lavantalı Osmanlı helvasını tatmak isteyen ziyaretçiler, saray lezzetine yoğun ilgi gösterdi.

Lavantalı Osmanlı helvasını tatmak için sıraya girdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Edirne Valiliği himayelerinde, Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği İşbirliğinde düzenlenen Edirne Lavanta Tarla Günleri organizasyonu devam ediyor.

20190613_2_36859394_45249393_Web

Paneller, atölyeler, gastronomi ve tarımsal söyleşilerin yanı sıra lavanta ile yapılan ürünlerin tadım ve sunumu da organizasyon kapsamında gerçekleştiriliyor.

20190613_2_36859394_45249397_Web

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Osmanlı saray mutfağı tatlarından 41 baharatla hazırlanan devai misk helvasına lavanta katarak ziyaretçilerin beğenisine sundu.

20190613_2_36859394_45249390_Web

Şekerlemeci Meriç, bu sırada vatandaşlara helvanın yapımı hakkında bilgi de verdi. Uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler yeni lezzet helvayı tatmak için zaman zaman izdihama neden oldu.

20190613_2_36859394_45249401_Web

Saray mutfağının ürünü helvanın tadına bakan ziyaretçiler mor tarlalarda bol bol fotoğraf çektirdi. Etkinlikler hafta başına dek sürecek.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Severek yiyoruz ama beyni öldürüyorSeverek yiyoruz ama beyni öldürüyor
Milli yiyeceğimiz çiğ köfte faydalarıyla şaşırtıyorMilli yiyeceğimiz çiğ köfte faydalarıyla şaşırtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
osmanlı yemekleri devai misk helvası yöresel tatlılar

En Çok Okunan Haberler

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Kereviz suyu gerçekten bir mucize mi?

Kereviz suyu gerçekten bir mucize mi?

Epsom tuzuyla karıştırıp dizlerinize sürerseniz...

Epsom tuzuyla karıştırıp dizlerinize sürerseniz...

Yoğun ilgi görüyor! Tadına bakan...

Yoğun ilgi görüyor! Tadına bakan...

2 bin 500 yıllık lezzetin sırrını ustası anlattı!

2 bin 500 yıllık lezzetin sırrını ustası anlattı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her gün kullanıyoruz ama etkilerini bilmiyoruz! Hangi baharat neye iyi gelir?

Kadınlarda zencefil erkeklerde ise...

Öğrencilerden ‘Yöresel Yemek Şenliği’

En lezzetli şenlik! Kırçan kavurması, lahana dolması, ısırgan çorbası...

Haziran ayının en taze ve lezzetli meyvesi çilekle hazırlayabileceğiniz 5 tarif

Sadece 1 dakikada hazırlanıyor!

Uzmanlardan uyarı: Bu besinler beyni öldürüyor

Severek yiyoruz ama beyni öldürüyor

Milli yiyeceğimiz çiğ köfte faydalarıyla şaşırtıyor

Milli yiyeceğimiz çiğ köfte faydalarıyla şaşırtıyor

2 bin 500 yıllık lezzetin sırrını ustası anlattı!

2 bin 500 yıllık lezzetin sırrını ustası anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.