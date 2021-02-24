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Lavaş arasında lezzet bombası: Dumanı üzerinde şipşak hazırlanan Meksika pidesi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 24.02.2021 10:55 | Son Güncelleme:
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Hızlıca hazırlanan bu Meksika pidesi öğle ya da akşam yemeği için nefis bir alternatif oluyor. Yemek hazırlamaya vaktiniz olmadığında ya da çay yanına aperatif bir tarif hazırlamak istiyorsanız sizi böyle alalım.

Aslen Meksika mutfağına özgü bir yemek olan Quesadilla zamanla dünyanın pek çok mutfağına yayılan bir lezzet oldu. Bizim mutfağımızda pideye belki birazda dürüme yakın bir tat. Yani quesadilla için bir nevi "Meksika Pidesi" desek yanlış olmaz.

MEKSİKA PİDESİ MALZEMELERİ

  • 2 adet tortilla (lavaş)
  • 1 adet orta boy brokoli
  • 1 kase beyaz peynir ya da kaşar peyniri
  • 1 fincan konserve mısır (isteğe bağlı)
  • Göz kararı zeytinyağı
  • 1 fiske tuz
  • 1 fiske karabiber

SOS İÇİN;

  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı labne peyniri
  • 1 tutam yeşil soğan
  • 1 diş sarımsak

(2 Kişilik - 30 dakika)

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MEKSİKA PİDESİ NASIL YAPILIR?

  • Ufak parçalara ayırdığınız brokoliyi haşlayın.
  • Haşlanıp süzülen brokolileri çok küçük olmayacak şekide doğrayın ve bir kaba alın.
  • Peyniri dilerseniz dilimleyin dilerseniz de rendeleyin ve brokolinin içerisine ekleyin.
  • Karışıma zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip, tüm malzemeler iç içe geçene kadar karıştırın.
  • Karışım bir kenarda beklerken, tortillalarınızı tezgaha serin, yuvarlak şekildeki tortillanın yarısına brokoli karışımını koyun. Kenarlarını su yardımıyla birleştirin ki pişerken malzemeler dağılmasın.
  • Tortillanın dışına ızgaranın izi çıkana kadar tavada pişirin. Daha sonra diğer tarafını çevirip, aynı işlemi tekrarlayın.
  • Tavadan aldığınız tortillayı bıçak yardımıyla istediğiniz boyda dilimlere keserek servis edin.

Püf Noktası

Quesadilla yanında pek çok farklı sosla servis yapılır. Brokoli quesadilla için dilerseniz yoğurtlu sos da hazırlayabilirsiniz. Yoğurt, labne peyniri, ufak doğranmış yeşil soğan, rendelenmiş sarımsak ve bir tutam tuz karıştırılıp yoğurtlu sos hazır edilir.

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