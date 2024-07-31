Lavaş tarifi: Lavaş nasıl yapılır?

Sadece Türk mutfağı değil dünya mutfaklarından tarifler hazırlarken de kullanabileceğiniz lavaşları kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanmanız yeterli. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 bardak su

2 kaşık zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

4 bardak un