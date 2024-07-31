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    Lavaş tarifi: Lavaş nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 12:32
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    İster pratik lahmacun yapımında, isterseniz ekmek arası lezzetler için ekmek niyetine, kısacası istediğiniz zaman kullanabileceğiniz lavaşları dışarıdan hazır almak yerine siz de evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. İşte lavaş tarifimiz!

    Lavaş tarifi: Lavaş nasıl yapılır?
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    Kaç adet 12
    Hazırlık Süresi 35dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Porsiyon 450kal

    Sadece Türk mutfağı değil dünya mutfaklarından tarifler hazırlarken de kullanabileceğiniz lavaşları kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanmanız yeterli. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 1 bardak su
    • 2 kaşık zeytinyağı
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 4 bardak un

    TARİF

    • Bir kaba unu aktarın.
    • Üzerine yağ, su ve tuz koyun.
    • Karıştırarak yoğurun.
    • Hamuru 12 eşit parçaya ayırın.
    • Elinizle yuvarlayın.
    • Tezgahta açın.
    • Yağsız tavada pişirin.
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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    lavaş
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