Lavaş tarifi: Lavaş nasıl yapılır?

İster pratik lahmacun yapımında, isterseniz ekmek arası lezzetler için ekmek niyetine, kısacası istediğiniz zaman kullanabileceğiniz lavaşları dışarıdan hazır almak yerine siz de evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. İşte lavaş tarifimiz!
Sadece Türk mutfağı değil dünya mutfaklarından tarifler hazırlarken de kullanabileceğiniz lavaşları kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanmanız yeterli. Şimdiden afiyet olsun.
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