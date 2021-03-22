Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Lavinia şiirinin hikayesi gerçek hikayesini biliyor musunuz? Lavinia şiirinin aşk dolu hikayesi

Lavinia şiirinin hikayesi gerçek hikayesini biliyor musunuz? Lavinia şiirinin aşk dolu hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
22.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar ve şiirler tarih boyunca aşkın en güzel anlatımı olarak karşımıza çıktı. Edebiyatın usta kalemlerinin ortaya çıkarttığı eserler aslında birçok şarkıya konu olmuştur. Özdemir Asaf’ın ‘Lavinia’ şiiri de aşkın en masum halini gözler önüne seren benzersiz eserlerden biri olarak karşımıza çıkar. Birçok versiyonuyla şarkıya dönüştürülen eser en bilinen edebiyat ürünlerinden biridir.

Lavinia şiirinin hikayesi gerçek hikayesini biliyor musunuz? Lavinia şiirinin aşk dolu hikayesi

Edabiyat denilince birçok kişinin aklına hiç şüphesiz Özdemir Asaf gelir. Oldukça sade ve saf bir kullanım dili olan Asaf’ın ‘R’ harfini teleffuz edememesine rağmen çok iyi bir diksiyonla şiir okuduğu bilinir. Asaf’ın hayatında önemli bir yere sahip olan Lavinia şiirini ise hep en son okuduğu ünlü şair hakkındaki rivayetlerden arasındadır. Bu şiirin hikayesi de dizelerindeki kadar duygusal ve saf bir aşkı temsil eder.

Özdemir Asaf, üniversitede öğrenciyken bu şiiri platonik aşkına yazar. Ardından açılan bir yarışmaya gönderir ve kazanır. Bir rivayete göre kazandığı yarışmada şiiri okurken kız da salondadır ama Asaf şiiri okurken salonu terk eder. Kırılan şairimiz, kıza duygularını asla açmaz. Lavinia, 1925’te doğan ve güzelliğiyle efsane olmuş sanatçı Mevhibe Meziyet Beyat’tır. Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki arkadaşları kızıl/kahve saçları ve güzelliğine bakarak “Gilda” diye çağırırlarmış, Rita Hayworth’a göz kırparak. Adalet Cimcoz da Marilyn Monroe’ya benzetirmiş ve “Marlin” diye çağırırmış Mevhibe’yi.

Albert Einstein’dan kızına mektup! ‘Bilimin, her şeyin üstündeki evrensel güç sevgidir’Albert Einstein’dan kızına mektup! ‘Bilimin, her şeyin üstündeki evrensel güç sevgidir’

Özdemir Asaf, platonik bir aşkla tutulduğu Mevhibe için yazmış Lavinia’yı. Lavinia’yı kod adı kullanır ve “adını gizleyeceğim, sen de bilme Lavinia” der. Hanım kızımız bu şiiri okusa bile, kendisi olduğunu asla bilemeyecektir…

İki sanatçı arasındaki tarihe damga vuran soru: “Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?”İki sanatçı arasındaki tarihe damga vuran soru: “Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
İşte 21 Mart reyting sonuçları...İşte 21 Mart reyting sonuçları...
Rize Erzurum sınırında bir cennet: İspir YedigöllerRize Erzurum sınırında bir cennet: İspir Yedigöller
Anahtar Kelimeler:
Özdemir Asaf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihin en zarif idamı! Roma İmparatoru’nun tuhaf yöntemi

Tarihin en zarif idamı! Roma İmparatoru’nun tuhaf yöntemi

Sakalları yüzünden yıllarca dışlandı! Cesareti övgü topladı

Sakalları yüzünden yıllarca dışlandı! Cesareti övgü topladı

60 kilo cehennemi! Bu ülkede zayıf olanlar kabul edilmiyor

60 kilo cehennemi! Bu ülkede zayıf olanlar kabul edilmiyor

The Walking Dead setinde ölen dublörün ailesine şok karar!

The Walking Dead setinde ölen dublörün ailesine şok karar!

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Bir kişiye dokununca elektrik çarpması neden olur?

Bir kişiye dokununca elektrik çarpması neden olur?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Onu bu hale öz babası getirdi! Kurban değil savaşçı olmayı seçti

Onu bu hale öz babası getirdi! Kurban değil savaşçı olmayı seçti

Güzellik algısını yıktı! Sosyal medyanın ilham kaynağı oldu

Güzellik algısını yıktı! Sosyal medyanın ilham kaynağı oldu

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

Diğer Haberler

Ölümcül ve korkunç deneyler yapan Nazi bilim insanı: Josef Mengele

Tarihin en ölümcül deneyi! Nazi subayından bilimsel hamle

Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti, geçimini balıkçılıkla sağlıyor

Haftalık kazancını duyan şaşırıyor! Şehir hayatını terk etti, dağ evinde yaşıyor

Roma İmparatoru Elagabalus’un tuhaf idam yöntemi tarihe imza attı!

Tarihin en zarif idamı! Roma İmparatoru’nun tuhaf yöntemi

21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi ya da program birinci oldu?

İşte 21 Mart reyting sonuçları...

İşte 20 Mart reyting sonuçları | Hangi dizi ya da film reytinglerde birinci oldu?

İşte 20 Mart reyting sonuçları...

Survivor ilk eleme adayı belli oldu! Survivor 20 Mart eleme adayı kim oldu?

Survivor 20 Mart eleme adayı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.