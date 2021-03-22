Lavinia şiirinin hikayesi gerçek hikayesini biliyor musunuz? Lavinia şiirinin aşk dolu hikayesi

Edabiyat denilince birçok kişinin aklına hiç şüphesiz Özdemir Asaf gelir. Oldukça sade ve saf bir kullanım dili olan Asaf’ın ‘R’ harfini teleffuz edememesine rağmen çok iyi bir diksiyonla şiir okuduğu bilinir. Asaf’ın hayatında önemli bir yere sahip olan Lavinia şiirini ise hep en son okuduğu ünlü şair hakkındaki rivayetlerden arasındadır. Bu şiirin hikayesi de dizelerindeki kadar duygusal ve saf bir aşkı temsil eder.

Özdemir Asaf, üniversitede öğrenciyken bu şiiri platonik aşkına yazar. Ardından açılan bir yarışmaya gönderir ve kazanır. Bir rivayete göre kazandığı yarışmada şiiri okurken kız da salondadır ama Asaf şiiri okurken salonu terk eder. Kırılan şairimiz, kıza duygularını asla açmaz. Lavinia, 1925’te doğan ve güzelliğiyle efsane olmuş sanatçı Mevhibe Meziyet Beyat’tır. Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki arkadaşları kızıl/kahve saçları ve güzelliğine bakarak “Gilda” diye çağırırlarmış, Rita Hayworth’a göz kırparak. Adalet Cimcoz da Marilyn Monroe’ya benzetirmiş ve “Marlin” diye çağırırmış Mevhibe’yi.

Özdemir Asaf, platonik bir aşkla tutulduğu Mevhibe için yazmış Lavinia’yı. Lavinia’yı kod adı kullanır ve “adını gizleyeceğim, sen de bilme Lavinia” der. Hanım kızımız bu şiiri okusa bile, kendisi olduğunu asla bilemeyecektir…



