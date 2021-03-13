Serie A'da oynanamayan Lazio-Torino maçı için "oynansın" kararı. Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Spor Hakimi Gerardo Mastrandrea'nın, Lazio ile 2 Mart'ta Roma'da yapacağı maça karantinada olduğu için çıkamayan Torino takımı hakkında kararını verdiği belirtildi.

Buna göre, spor hakimi, Lazio takımının beklentisinin aksine Torino'ya maça çıkamadığı için hükmen 3-0 yenik sayılma ve puan silme cezası yerine, karşılaşmanın ilerleyen günlerde oynanması kararını verdi.

Mastrandrea'nın kararına gerekçe olarak; ligin 3. haftasında benzer bir durumun yaşandığı Juventus-Napoli maçı konusunda İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Tahkim Kurulu'nun, 20 Aralık 2020'de, Napoli'nin itirazını kabul ederek, maçın oynanması yönünde aldığı kararı gösterdi.

Lazio Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, spor hakiminin verdiği bu karara her türlü mercii nezdinde itiraz edeceklerini bildirdi. Serie A'da normal şartlarda karşılaşmanın oynanacağı sahaya ilk devre sonuna kadar gelmeyen takım, hükmen yenik sayılıyor ve puan silme cezası alıyor.