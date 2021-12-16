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Leicester City-Tottenham ve Manchester United-Brighton maçları ertelendi

16.12.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada Omicron varyantı ile yeniden vaka sayılarında başlayan artış İngiltere Premier Lig'de vurdu. Ligde 2 maç ertelendi.

Leicester City-Tottenham ve Manchester United-Brighton maçları ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bu gece oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları takımlardaki koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Bu son iki erteleme ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde beş Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Premier League Manchester United
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