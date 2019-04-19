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Leke 2. bölümünün 2 fragmanı birden yayınlandı! Leke 1. bölümde neler oldu?

kutay.kaya kutay.kaya
SİNEMA TV  | 19.04.2019 09:08 | Son Güncelleme

Leke dizisinin birinci bölümü yayınlandı. Sonrasında ekrana gelen ikinci bölüm fragmanlarında ise Yasemin’i zor bir durumun beklediği görülüyor. Leke’nin 2. Bölümünde neler olacak?

Leke 2. bölümünün 2 fragmanı birden yayınlandı! Leke 1. bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Leke dizisi, her ikisi de geçmişlerinden gelen travmaları taşıyan Cem ve Yasemin’in karşılaşmasının ardından tertemiz bir aşkın ayakta durup duramayacağı üzerine kurulmuş. O güne kadar her biri birbirinden farklı hayatlar yaşayan Cem ile Yasemin, Cem’in şirketi için düzenlenen bir organizasyonda tanışırlar. Cem, ailesinden varlıklı, kazandıkça kazanan, hayatta mutluluktan başka eksiği olmayan bir adamdır. Kazandığı başarılar onu mutlu etmeye yetmez, başarıya son derece alışık bir isimdir. Yasemin ise inişli çıkışlı bir hayat yaşamış, bu iniş çıkışlar onu yetiştirme yurduna kadar itmiştir. O ise yılmamış hukuk fakültesini kazanmıştır. Yasemin’in önünde üç gerçek vardır. Birincisi babalarının ayrı olduğu kardeşinin velayetini almak, ikincisi kardeşinin ameliyat masrafını karşılamak, üçüncüsü ise okulunu bitirmektir. Okumaya devam ederken bir organizasyon firmasında çalışmaya devam eder. Cem ile Yasemin’in yolları da bir organizasyonda kesişir. Sonrasında aralarında gelişen aşka karşı çıkmak isteyenler, onları ayırmaya çalışanlar ve entrikalar arasında bu ilişki nasıl bir yol izleyecektir. Burak Sevinç, Melis Sezen, Mehmet Bozdoğan ve Selen Uçer dizinin başrollerini paylaşıyor.

Yeni bölümün fragmanlarını izlemek için TIKLAYINIZ!

LEKE BİRİNCİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kardeşinin ameliyatı için para biriktirmeye çalışan Yasemin kendisini bu sefer hiç beklemediği bir durumun ortasında bulur. Ev arkadaşı Şirin’in gitmesi gereken bir davete gider. Bu davet bir bekarlığa veda partisidir. Uyuşturucu ve içki limitleri aşılmıştır. Partiye katılan kızlardan birisi ölünce polis tekneyi basar. Diğer kız yüzerek kaçmayı başarır. Yasemin ise polisler tarafından yakalanır. Karakolda Yasemin’in karşısında Serpil’in kardeşi Birkan vardır. Birkan kirli bir polistir ve ablası Serpil’in birçok işinin üstünü örtmektedir.

LEKE İKİNCİ BÖLÜM FRAGMANI

Bugüne kadar hep legal işlerinde kullandığı Yasemin’in saf güzelliğinin farkına varan Serpil bir anda fikrini değiştirir. Yasemin’in talep göreceğini düşünerek onu başka bir yola doğru sürükleyecektir. Birkan ise Serpil’in Yasemin’i bu şekilde kullanmasına izin vermeyeceğini söyler. Serpil bu konudaki yorumu oldukça acımasızdır. Yasemin’in kendisi ile ilgilenmeyeceğini, onun beyaz atlı prensini beklediğini söyler. Yasemin konusundaki fikrini değiştiren bir tek Serpil değildir. Onun hayat mücadelesi hakkında bilgiler alan Cem de Yasemin’i ne kadar yanlış tanıdığını anlatır. Yasemin’in ise en büyük sorunu kardeşinin ameliyat parasını kaybetmesidir. Bunu kardeşine anlattığında hiç beklenmedik bir olay gelişir. O güne kadar oldukça sakin bir çocuk olan kardeşi birden hırçınlaşır.

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