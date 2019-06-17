Leke dizisi sezon finali fragmanı yayınlandı! Leke bitiyor mu?

Kanal D ekranlarında büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Leke dizisi için erken final kararı alınmıştı. Ancak sürpriz bir değişikle diziye bir şans daha verildi.

Başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı Leke, 9. bölümüyle sezon finali yapacak. Yaz aylarında ekrana ara verecek olan dizi Eylül başında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek.

Leke dizisi 18 Haziran Salı ekrana gelecek olan sezon finali fragmanı da yayınlandı.

LEKE SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Şirin’in ifadesi sonrasında tüm gerçekler ortaya çıkıyor! Ekber’in Cem’e dinlettiği ses kaydında Yasemin’in başına gelen olaylar bir bir aydınlığa kavuşuyor. Cem ise son derece pişman ve perişan oluyor. Birkan ve Serpil kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıyor! Murat ise yıllardır beklediği ameliyata sonunda giriyor! Yasemin ve Cem arasında buzlar eriyecek mi? Murat ameliyattan çıktıktan sonra duyacak mı? Leke 9. sezon finali bölümüyle 18 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

LEKE GENEL KONUSU NEDİR?

Yasemin’in hikayesi Almanya’da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat’ın ameliyatı için para biriktirmektedir. Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir. Yasemin ve Cem’in hayatı; Cem’in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?

