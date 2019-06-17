MAGAZİN

Leke dizisi sezon finali fragmanı yayınlandı! Leke bitiyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 17.06.2019 02:18 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan Leke dizisinin akıbeti belli oldu. Daha önce erken final yaparak ekrana veda edeceği açıklanan Leke için flaş bir karar alındı. Dizinin final yerine sezon finali yapmasına karar verildi.

Leke dizisi sezon finali fragmanı yayınlandı! Leke bitiyor mu?

Kanal D ekranlarında büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Leke dizisi için erken final kararı alınmıştı. Ancak sürpriz bir değişikle diziye bir şans daha verildi.

Başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı Leke, 9. bölümüyle sezon finali yapacak. Yaz aylarında ekrana ara verecek olan dizi Eylül başında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek.

640xauto

Leke dizisi 18 Haziran Salı ekrana gelecek olan sezon finali fragmanı da yayınlandı.

LEKE SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Şirin’in ifadesi sonrasında tüm gerçekler ortaya çıkıyor! Ekber’in Cem’e dinlettiği ses kaydında Yasemin’in başına gelen olaylar bir bir aydınlığa kavuşuyor. Cem ise son derece pişman ve perişan oluyor. Birkan ve Serpil kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıyor! Murat ise yıllardır beklediği ameliyata sonunda giriyor! Yasemin ve Cem arasında buzlar eriyecek mi? Murat ameliyattan çıktıktan sonra duyacak mı? Leke 9. sezon finali bölümüyle 18 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

LEKE GENEL KONUSU NEDİR?
Yasemin’in hikayesi Almanya’da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat’ın ameliyatı için para biriktirmektedir. Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir. Yasemin ve Cem’in hayatı; Cem’in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Canevim dizisine iki yeni oyuncu! Kristina rolünü kim oynuyor?Canevim dizisine iki yeni oyuncu! Kristina rolünü kim oynuyor?
Cesur sahnelerin ardından o diziye transfer olduCesur sahnelerin ardından o diziye transfer oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
leke dizisi leke final leke bitti mi leke 9. son bölüm izle leke sezon finali

En Çok Okunan Haberler

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2 yıl sonra bir arada!

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2 yıl sonra bir arada!

Tüm Türkiye'nin gözü bu canlı yayında! Böyle hazırlandılar

Tüm Türkiye'nin gözü bu canlı yayında! Böyle hazırlandılar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Çukur'da o isim öldü mü?

Çukur'da o isim öldü mü?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canevim dizisine iki yeni oyuncu! Kristina rolünü kim oynuyor?

Canevim dizisine iki yeni oyuncu! Kristina rolünü kim oynuyor?

Ayça Ayşin Turan Çukur'a transfer oldu!

Cesur sahnelerin ardından o diziye transfer oldu

Afili Aşk oyuncularının ilk bölüm heyecanı! Afili Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Afili Aşk oyuncularının büyük heyecanı!

Yeni yarışma Rastgele ne zaman başlıyor? Rastgele yarışması kuralları neler?

Yeni yarışma Rastgele başlıyor!

Tek Yürek dizisinin kadrosuna 3 yeni oyuncu katıldı

Sevilen dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı!

Arka Sokaklar sezon finalinde Mesut ve Volkan şehit mi oldu? Arka Sokaklar 521. son bölüm izle!

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.