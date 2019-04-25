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Leke dizisinde Cem ve Yasemin arasında neler olacak? Leke 3. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.04.2019 21:34 | Son Güncelleme

Leke dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı Leke dizisinin yeni bölümünde,Cem ve Yasemin arasında ipler geriliyor. Cem, Yasemin'den özür dilemek için evine gider. Fakat Yasemin'i bekleyen başka biri daha vardır. Birkan, Cem'i görünce sinirden deliye döner. Cem ve Yasemin'in arası düzelecek mi? Birkan ne yapacak? İşte Leke 3. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Kanal D'nin yeni dizisi Leke'nin 3. bölümünde, Cem'in kadınlara karşı olan güvensiz tutumu Yasemin ile olan ilişkisini zora sokar. Hayatlarına birden giren Cem'in umursamaz tavırlarına anlam veremeyen Yasemin oldukça sinirlenir. Özellikle Murat'ın bu durumdan etkilenmesini istemez. Zira Murat, Cem'i sevmeye başlamıştır.

Cem'in ise kendi içinde çözmesi gereken sorunları vardır. Tüm bu yaşananların sonucunda Cem, Yasemin'den özür dilemek için evine gider. Fakat Yasemin'i bekleyen başka biri daha vardır. Birkan, Cem'i görünce sinirden deliye döner. Cem ve Yasemin'in arası düzelecek mi? Birkan ne yapacak?

Burak Sevinç, Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç'in başollerde oynadığı Leke yeni bölümüyle 30 Nisan salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!


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