Leke dizisinde Cem ve Yasemin'in romantik anları! Leke 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Burak Sevinç, Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç'in başollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Leke'nin 4. yeni bölümünde 7 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek. Leke yeni bölümde, Şirin, yüzündeki morluklarla dövülmüş bir şekilde Yasemin'in karşısına çıkınca Yasemin, Şirin'e bunu kimin yaptığını sorar. Her ne kadar Şirin'e kızsa da genç kız, arkadaşına bunları yapanlardan hesap sormak ister. Birkan ise Yasemin'in peşini bırakmamaya kararlıdır.

LEKE 4. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Yasemin, Serpil ve Mehmet'in oyunlarından habersiz yeni bir iş teklifi geldiğini öğrenince sevinçten havalara uçuyor. Cem ise Yasemin'in varlığıyla adeta mutluluğu yakalıyor. Mehmet, Marine Marine Holding'in Ceo'su olabilmek için her türlü tezgahı çevirmeye hazırdır. Arda, annesine Yasemin'in teknede kiraladıkları kız olduğunu söylüyor. Yasemin, tüm bu yanlış anlaşılmaları ortaya çıkarabilecek mi?

LEKE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Nisan 2019 Salı günü yayınlanan Leke'nin 3. Bölümünde Cem ve Yasemin birbirlerinden etkilendi.

Yasemin, kendisiyle buluşmak isteyip ancak görüşmeye gelmeyen Cem'e çok kızar. Cem'in annesiyle ilgili yaşadığı travmalar Yasemin'e karşı adım atmasına engel olur. Murat'a artık Cem'le görüşmeyeceklerini söyleyen Yasemin, küçük çocuğun iyice hırçınlaşmasına sebep olur. Ablasının Cem'e karşı böyle bir tavır almasını kabul etmeyen Murat ise Cem'e mektup yazar. Yasemin ve Cem, Murat'ın yazdığı mektup sayesinde tekrar bir araya gelir. Yasemin'e karşı kendisini affettirmeyi başaran Cem, Yasemin'e aşık olduğundan artık emin olur.