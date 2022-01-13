Leman Sam'ın ırkçı tweet'i, Twitter tarafından silindi

Şarkıcı Leman Sam yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük tepki çekti. Şarkıcı Leman Sam, Katarlı bir sürücünün Bahçeşehir'de köpeğe çarpıp kaçmasına ilişkin olarak "Soysuz Araplar" ifadelerini kullandığı paylaşımı sonrası ırkçılıkla suçlandı.

Büyük tepki olan bu paylaşımı Twitter ise sildi.

Leman Sam, attığı tweette "Yıllar önce bu soysuz Araplar'a tepkili olduğum için uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi" ifadelerini kullanmıştı.

"DİNİ VE IRKI HEDEF ALMAM"

Gelen tepkiler üzerine ise "Tweet’i izlediğim bu video üzerine attım. Çocuklara hayvanlara yeşil alanlara yapılan her türlü hainlikler karşısında, hangi ülke veya ırk olursa olsun tepkim aynıdır. Bu kez Katarlı idi. Bir dini ve ırkı hedef almam. İlk kez böyle bir mesaj atmadım. Genelleme yapmam yanlış olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

