Lena Headey, Cersei Lannister'ın Game of Thrones’taki ölüm sahnesini beğenmedi

Game of Thrones dizisinin finali seyircilerde büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Aynı hayal kırıklığının, dizinin yıldızlarından Lena Headey’de de olduğu anlaşıldı.

Dizide Cersei Lannister karakterine hayat veren Lena Headey, final sezonunda karakterinin ölümü hakkında konuştu.

Cersei Lannister karakteri, dizinin final bölümünden önce, üstüne yıkılan binadan dolayı molozların altında kalarak ikiz kardeşi ve aynı zamanda sevgilisi Jaime Lannister’ın (Nikolaj Coster-Waldau) kollarında can vermişti.

The Guardian gazetesine konuşan 45 yaşındaki İngiliz oyuncu, seyircilerin de daha ses getirici bir sahne beklediği ölüm anı için, “Daha iyi bir ölüm isterdim” dedi.

Dizideki ölüm şeklinden memnun olmadığını dile getiren Headey, “Böyle bir dizide yer alınca karakterinizin ölümünü düşünmeden edemiyorsunuz. Çünkü hikayede her şey mümkün. Ama dizinin senaristleri herkesi memnun edemezlerdi. Tercihlerini sorun etmiyorum. Bence tırmanıştan sonra büyük bir düşüş yaşandı” dedi.

Televizyon dizilerinden bir süre uzak duracağını söyleyen Headey, yeni projelerinin Gunpowder Milkshake ve The Flood filmleri olduğunu belirtti.

