Batgirl filminin yönetmeni belli oldu! Yönetmenler yapım şirketiyle anlaştı

Avengers yönetmeni Joss Whedon, 2018 yılında Batgirl filminin yönetmen koltuğu için konuşulmuştu. Ancak ünlü yönetmen Whedon projeden ayrılma karar vermişti. Whedon’un ayrılma kararından sonra yapım şirketi Warner Bros. yönetmen için arayışa başladı ve 2020 yapımı Bad Boy For Life’ın yönetmen koltuğunda oldukça iyi bir performans gösteren Adil El Arbi ile Bilall Fallah, Batgirl filmi için el sıkıştı.

HBO Max'ta yayınlanması beklenen kadın süper kahraman filmi Batgirl'ün senaryosunu Transformer spinoff'u Bumblebee'yi yazan Christina Hodson kaleme alacak. Batgirl, dünyanın en popüler kurgusal süper kahraman karakterlerinden biri olarak kabul edilse de bugüne dek hiç beyazperdede yer almadı. Batgirl ilk olarak 1967'de Batman serisinin geçtiği Gotham şehrinde, polis komiseri James Gordon'un kızı Barbara Gordon olarak çizgi romanlarda göründü. Batgirl filminin oyuncu kadrosuyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir bilgi verilmedi.



