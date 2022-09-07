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Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan müjdeli haber! Sosyal medyadan duyurdu

07.09.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak oyunculuğu bıraktığını açıklayıp kaptanlık diploması alan Boğaç Aksoy'dan güzel haber geldi. Boğaç Aksoy geçtiğimiz yıldan beri savaştığı lenfoma kanserini yendiğini duyurdu.

Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan müjdeli haber! Sosyal medyadan duyurdu

Adını ilk olarak katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasıyla duyuran, rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan 32 yaşındaki Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalandığı öğrenince doktorunun tavsiyesi üzerine diziye ara vermiş ve tedavi sürecine başlamıştı. Yakın zamanda oyunculuğu bıraktığını açıklayan ve Fethiye'ye yerleşen Boğaç Aksoy, tekne, ardından da kaptanlık diploması almıştı.

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Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Aksoy, "Hastalık sürecimde ,doktorumun bana temiz hava olan bir yerde yaşamalısın tavsiyesi üzerine İstanbul’dan taşınmaya karar verdim.. Fethiye’ye taşınmak, burada bir şeyler yapmak uzun zamandır hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Artık Fethiyeli oldum diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
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''DOKTORUMDAN 'TERTEMİZ, İYİLEŞTİN' KELİMELERİNİ DUYDUM''

Sağlık durumu merak edilen ünlü oyuncu, sevenlerine güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla verdi. Bir süredir lenf kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan güzel haber geldi. Son sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Aksoy, kanseri yendiğini açıkladı. ''Bugün hayatımın en heyecanlı, en anlamlı günüydü'' diyen Aksoy, müjdeli haberi sevenlerine şu sözlerle duyurdu:

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''Sevgili dostlarım bugün hayatımın en heyecanlı,en anlamlı günüydü sanırım.. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sonunda uzun zamandır beklediğim ‘’tertemiz, iyileştin’’ kelimelerini doktorumdan duydum..Kontrollerim ara ara devam edecek ama ilaç günlerim sona erdi..Bana bunca zaman destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.Bu hastalık bana çok şey öğretti,çok şey kazandırdı,insan da kaybettirdi ama çok dost kazandırdı.Bu benim için yeniden doğuş hikayesiydi..Allah bu mücadeleyi veren herkese ve ailesine güç,kuvvet, sabır ve şifa versin.İyi ki varsınız.Geri geliyorum !!''

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