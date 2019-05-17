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Lenovo bu sefer şansını Ferrari Edition ile deneyecek

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TEKNOLOJİ  | 17.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Son dönemde akıllı telefon üreticilerinin süper spor otomobil üreticileriyle iş birliği yapmalarına alıştık. Son dönemde Huawei Porsche ile Oppo Lamborghini ile OnePlus ise McLaren ile işbirliğine gitmişti. Nitekim geçtiğimiz gün bu üreticiler arasına Lenovo da katıldı. Lenovo CEO’su yaptığı paylaşımla Z6 Pro Ferrari Edition’ı resmen doğrulamış oldu.

Lenovo bu sefer şansını Ferrari Edition ile deneyecek

Sizlerin de tahmin edebileceği üzere Lenovo’nun Ferrari için tasarladığı özel model, kırmızı renk tonlarına hakim. Zira Ferrari denildiğinde akla gelen ilk renk de kırmızı diyebiliriz.

Lenovo cephesinden telefonun fiyatına dair şimdilik bir açıklama gelmiş değil. Bu arada bilmeyenlar için Nisan ayında satışa sunulan Z6 Pro’nun özelliklerinden de bahsedelim.
Lenovo’nun yeni amiral gemisi modeli gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Sistemini maksimum 12GB RAM ile destekleyen model, dahili depolama tarafında da maksimum 512GB’lık opsiyona sahip. Arka tarafında 48MP + 16MP + 8MP + 2MP’lik 4 ana kamera yer alan modelin selfie kamerası ise 32MP.
1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.39 inçlik Super AMOLED ekranla gelen Z6 Pro 4000 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan besleniyor.

Kutudan ilk çıktığında ZUI 11 destekli Android Pie ile çalışan telefonun Avrupa fiyatı ise 400 euro civarındaydı.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Porsche Oppo Lamborghini oneplus

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