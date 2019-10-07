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Leon’un yönetmeni Luc Besson’a tecavüz davası açıldı

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SİNEMA TV  | 07.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl hakkında çıkan tecavüz iddiası gündeme bomba gibi düşen Fransız yönetmen Luc Besson hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı.

Leon’un yönetmeni Luc Besson’a tecavüz davası açıldı

Leon, Lucy ve Beşinci Element filmleriyle tanınan yönetmen Luc Besson hakkında geçtiğimiz yıl tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şubat ayında ise hakkındaki dava düşmüştü. Tecavüz davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Leon filmiyle dünya çapında tanınan Fransız yönetmen hakkındaki dava yeniden açıldı.

Oyuncu Sand Van Roy, Bristol Hotel'de Besson ile randevulaştığını anlatan genç oyuncu, birlikte çay içtikten sonra bayıldığını, uyandığında ise kendisini otel odasında bulduğunu anlattı. Kendine geldiğinde, Besson tarafından tecavüze uğradığını ve yalnız bırakıldığını anlayan oyuncu, otel odasında bir miktar para da bulunca polise gittiğini dile getirdi.

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Gelişmelerle ilgili Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Sand Van Roy, şu açıklamayı yaptı;

Davam artık reddedilmiş değil. Bağımsız bir yargıç soruşturmayı açtı. (…) Savcıların tüm suçlamaları düşürme kararına rağmen, yargıç davayı yeniden açmaya karar verdi!

Besson’un avukatı Thierry Marembert o dönem AFP’ye yaptığı açıklamada film yapımcısının “bu hayali suçlamaları kesinlikle reddettiğini” söylemişti ve dokuz aylık soruşturmada Paris savcılığı delil yetersizliğinden ötürü Besson aleyhindeki suçlamaları reddetmişti. Van Roy’un açtığı davanın ardından birkaç kadın daha Besson’ı cinsel tacizle suçlamıştı. Beşinci Element ve Leon gibi filmlerin yönetmeni Besson ise tüm uygunsuz davranış iddialarını reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Luc Besson leon Lucy Beşinci Element Sand Van Roy

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