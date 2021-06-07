Leonardo Bonucci: Türkler'e dikkat! Çok güçlüler

İtalya Milli Takımı'nın yıldızlarından Leonardo Bonucci, EURO 2020'ye sayılı günler kala Coverciano'da bir basın toplantısı düzenledi. İşte Bonucci'nin sözleri...
"EURO 2020'deki hedeflerimiz için çok konsantre bir takımımız var. Herkes böyle bir turnuvadan önce tüm hazırlıklarını yapmak ister. Ancak her zaman işler bu kadar iyi gitmez. Çünkü karmaşık durumlar olabilir. Gençler de bu kampta çok iyi ve turnuva öncesi endişeli değilim."
"Bu takımın güzelliği, her zaman birlikte hareket etmesi. Bizim Ronaldo veya Lukaku gibi tek başlarına maçın kaderini değiştirecek süper yıldızlarımız yok. Bizim takımımız fark yarattı her zaman. Öne çıkarmamız gereken şey bu. Bir takım olarak büyümeliyiz."
"İtalya ve İtalyanlar için savaşmalıyız. Bu yolda Roma'da oynamak ve stadyumun taraftarlara açık olması bize çok büyük moral verecek. Çünkü futbol başka bir spor. Roma'da Olimpico'da tribünlerin dolu olması bizi daha da motive edecek. Uzun süredir hasret olduğumuz atmosferi yaşayacağız. Onları mutlu etmek istiyoruz."
"2018 Dünya Kupası gibi karanlık geçen bir turnuvadan sonra bu kez İtalya'yı hak ettiği yere taşımak istiyoruz."
"Türkiye ile oynayacağımız maç öncesi fazla rahat olmamalıyız. Çekya maçından sonra gelen övgüler bizi memnun etti ve ayaklarımızı yerde tutmak itiyoruz. Kariyerim boyunca gördüğüm en sorunsuz İtalya Milli Takımk bu. Bunu da kendi lehimize kullanmalıyız."
"Türkiye'ye herkes çok saygı duymalı. Fransa'ya karşı ne kadar güçlü bir takım olduklarını gösterdiler."
"Hakan Çalhanoğlu'ndan Cengiz Ünder'e, Merih Demiral'dan Burak Yılmaz'a kadar çok büyük yetenekleri var. Burak Yılmaz, Lille'e Ligue 1'i kazandıran harika bir oyuncu. Türkiye çok ilginç ve her geçen gün gelişen bir takım var."
"Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile konuştum. Onlar benim arkadaşlarım ve sürekli konuşruum zaten. Merih, İtalya'ya gol attırmayacaklarını söyledi."
"Bu takımdaki herkes 'kirli' işleri yapmayı kabul ettiği için gruptaki 8 maçta gol yemedik. Bu rekoru EURO 2020'de de sürdürmek istiyoruz. 1-0'lık galibiyetler büyük zevktir."
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