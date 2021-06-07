Leonardo Bonucci: Türkler'e dikkat! Çok güçlüler

İtalya Milli Takımı'nın yıldızlarından Leonardo Bonucci, EURO 2020'ye sayılı günler kala Coverciano'da bir basın toplantısı düzenledi. İşte Bonucci'nin sözleri...

"ÇOK KONSANTREYİZ"

"EURO 2020'deki hedeflerimiz için çok konsantre bir takımımız var. Herkes böyle bir turnuvadan önce tüm hazırlıklarını yapmak ister. Ancak her zaman işler bu kadar iyi gitmez. Çünkü karmaşık durumlar olabilir. Gençler de bu kampta çok iyi ve turnuva öncesi endişeli değilim."

"BİZİM LUKAKU'MUZ, RONALDO'MUZ YOK"

"Bu takımın güzelliği, her zaman birlikte hareket etmesi. Bizim Ronaldo veya Lukaku gibi tek başlarına maçın kaderini değiştirecek süper yıldızlarımız yok. Bizim takımımız fark yarattı her zaman. Öne çıkarmamız gereken şey bu. Bir takım olarak büyümeliyiz."

"İTALYANLAR İÇİN SAVAŞMALIYIZ"

"İtalya ve İtalyanlar için savaşmalıyız. Bu yolda Roma'da oynamak ve stadyumun taraftarlara açık olması bize çok büyük moral verecek. Çünkü futbol başka bir spor. Roma'da Olimpico'da tribünlerin dolu olması bizi daha da motive edecek. Uzun süredir hasret olduğumuz atmosferi yaşayacağız. Onları mutlu etmek istiyoruz."