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Leonardo Bonucci: Türkler'e dikkat! Çok güçlüler

07.06.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'nin açılış mücadelesinde karşı karşıya geleceğimiz İtalya Milli Takımı'nın yıldız stoperi Leonardo Bonucci, A Milli Takımımız hakkında önemli ifadelerde bulundu.

Leonardo Bonucci: Türkler'e dikkat! Çok güçlüler

İtalya Milli Takımı'nın yıldızlarından Leonardo Bonucci, EURO 2020'ye sayılı günler kala Coverciano'da bir basın toplantısı düzenledi. İşte Bonucci'nin sözleri...

"ÇOK KONSANTREYİZ"

"EURO 2020'deki hedeflerimiz için çok konsantre bir takımımız var. Herkes böyle bir turnuvadan önce tüm hazırlıklarını yapmak ister. Ancak her zaman işler bu kadar iyi gitmez. Çünkü karmaşık durumlar olabilir. Gençler de bu kampta çok iyi ve turnuva öncesi endişeli değilim."

"BİZİM LUKAKU'MUZ, RONALDO'MUZ YOK"

"Bu takımın güzelliği, her zaman birlikte hareket etmesi. Bizim Ronaldo veya Lukaku gibi tek başlarına maçın kaderini değiştirecek süper yıldızlarımız yok. Bizim takımımız fark yarattı her zaman. Öne çıkarmamız gereken şey bu. Bir takım olarak büyümeliyiz."

"İTALYANLAR İÇİN SAVAŞMALIYIZ"

"İtalya ve İtalyanlar için savaşmalıyız. Bu yolda Roma'da oynamak ve stadyumun taraftarlara açık olması bize çok büyük moral verecek. Çünkü futbol başka bir spor. Roma'da Olimpico'da tribünlerin dolu olması bizi daha da motive edecek. Uzun süredir hasret olduğumuz atmosferi yaşayacağız. Onları mutlu etmek istiyoruz."

"İTALYA HAK ETTİĞİ YERDE OLMALI"

"2018 Dünya Kupası gibi karanlık geçen bir turnuvadan sonra bu kez İtalya'yı hak ettiği yere taşımak istiyoruz."

"EN SORUNSUZ İTALYA BU"

"Türkiye ile oynayacağımız maç öncesi fazla rahat olmamalıyız. Çekya maçından sonra gelen övgüler bizi memnun etti ve ayaklarımızı yerde tutmak itiyoruz. Kariyerim boyunca gördüğüm en sorunsuz İtalya Milli Takımk bu. Bunu da kendi lehimize kullanmalıyız."

"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM"

"Türkiye'ye herkes çok saygı duymalı. Fransa'ya karşı ne kadar güçlü bir takım olduklarını gösterdiler."

"BURAK, LILLE'E ŞAMPİYONLUK KAZANDIRDI"

"Hakan Çalhanoğlu'ndan Cengiz Ünder'e, Merih Demiral'dan Burak Yılmaz'a kadar çok büyük yetenekleri var. Burak Yılmaz, Lille'e Ligue 1'i kazandıran harika bir oyuncu. Türkiye çok ilginç ve her geçen gün gelişen bir takım var."

"HAKAN VE MERİH İLE KONUŞTUM"

"Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile konuştum. Onlar benim arkadaşlarım ve sürekli konuşruum zaten. Merih, İtalya'ya gol attırmayacaklarını söyledi."

"HERKES 'KİRLİ' İŞLERİ KABUL EDİYOR"

"Bu takımdaki herkes 'kirli' işleri yapmayı kabul ettiği için gruptaki 8 maçta gol yemedik. Bu rekoru EURO 2020'de de sürdürmek istiyoruz. 1-0'lık galibiyetler büyük zevktir."


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Böyle şeylere kafa takmamak lazım İtalya Italyadir vesselam

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