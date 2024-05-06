Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi! Eğlence anlarından görüntüler

25 yaşından büyük kadınlarla aşk yaşamadığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio genç aşkıyla görüntülendi.

İki sene önce 26'ncı yaşına giren Camila Morrone'den ayrıldıktan sonra Gigi Hadid, Victoria Lamas ve Irina Shayk gibi isimlerle anılan ünlü oyuncu bir süredir 25 yaşındaki İtalyan model Vittoria Ceretti ile birlikte.

Oyuncu son olarak kız arkadaşını New York'ta rol arkadaşı Teyana Taylor'ın şehvetli kabare şovuna getirdi.

49 yaşındaki oyuncu ve ve 25 yaşındaki İtalyan güzel şovda aşka geldi.

Vittoria, kulağına bir şeyler fısıldayan Oscarlı şarkıcının koluna girerken, daha önce DiCaprio'yla da birlikte anılan Teyana, hemen yanlarında dans etti.