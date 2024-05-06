MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi! Eğlence anlarından görüntüler

Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi! Eğlence anlarından görüntüler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.05.2024 13:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Martin Scorsese tarafından yönetilen 'Killers of the Flower Moon' filminde kamera karşısına geçen ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, bir süredir aşk yaşadığı İtalyan model Vittoria Ceretti ile görüntülendi.

Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi! Eğlence anlarından görüntüler

25 yaşından büyük kadınlarla aşk yaşamadığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio genç aşkıyla görüntülendi.

İki sene önce 26'ncı yaşına giren Camila Morrone'den ayrıldıktan sonra Gigi Hadid, Victoria Lamas ve Irina Shayk gibi isimlerle anılan ünlü oyuncu bir süredir 25 yaşındaki İtalyan model Vittoria Ceretti ile birlikte.

Ekran Alıntısı

Oyuncu son olarak kız arkadaşını New York'ta rol arkadaşı Teyana Taylor'ın şehvetli kabare şovuna getirdi.

49 yaşındaki oyuncu ve ve 25 yaşındaki İtalyan güzel şovda aşka geldi.

Vittoria, kulağına bir şeyler fısıldayan Oscarlı şarkıcının koluna girerken, daha önce DiCaprio'yla da birlikte anılan Teyana, hemen yanlarında dans etti.

İlginizi Çekebilir

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

 "Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terlik modellerinde fırsat

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terlik modellerinde fırsat

 Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimler devam ediyor, kaçırmayın

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimler devam ediyor, kaçırmayın

 "Böyle rahat ayakkabı yok!" Camper indiriminin yıldızı...

"Böyle rahat ayakkabı yok!" Camper indiriminin yıldızı...

 Dayanıklılığıyla uzun yıllar size eşlik edecek! Şimdi indirimde

Dayanıklılığıyla uzun yıllar size eşlik edecek! Şimdi indirimde

 Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Benim Stilim yarışmacısı Amerika'da ölmüştü! Mezarı açıldı... Flaş gelişmeİşte Benim Stilim yarışmacısı Amerika'da ölmüştü! Mezarı açıldı... Flaş gelişme
100 bin TL değerindeki futbol sorusu! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı100 bin TL değerindeki futbol sorusu! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı
Kahtalı Mıçe'den üzen haber!Kahtalı Mıçe'den üzen haber!
Anahtar Kelimeler:
Leonardo DiCaprio Model ünlü oyuncu yaşında ele
En Çok Okunan Haberler
Gaziantep’te feci kaza! TIR, yolcu minibüsünü biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gaziantep’te feci kaza! TIR, yolcu minibüsünü biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! Sosyal medya hamlesi gecikmedi

Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! Sosyal medya hamlesi gecikmedi

'Aylık 1 milyon lira maaş alıyor' iddiası gündem olmuştu! İsmail Küçükkaya canlı yayında yanıtladı

'Aylık 1 milyon lira maaş alıyor' iddiası gündem olmuştu! İsmail Küçükkaya canlı yayında yanıtladı

Nikah öncesi yaşananlar gündem oldu

Nikah öncesi yaşananlar gündem oldu

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

Kahtalı Mıçe'den üzen haber!

Kahtalı Mıçe'den üzen haber!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.