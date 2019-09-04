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Leonardo DiCaprio ve Will Smith Amazon için güçlerini birleştirdi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 04.09.2019 14:17 | Son Güncelleme

Sevilen aktörler Leonardo DiCaprio ve Will Smith, Amazon yağmur ormanlarını kurtarmak için güçlerini birleştirdi.

Leonardo DiCaprio ve Will Smith Amazon için güçlerini birleştirdi

Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio'nun sahibi olduğu ayakkabı markası Allbirds ile Will Smith'in su şirketi JUST'ın ekipleri bir araya gelerek, gelirinin tamamı DiCapiro'nun Amazon Ormanları için açtığı fona aktarılmak üzere, sınırlı sayıda iki tür özel ayakkabı üretti.

Will Smith yaptığı açıklamada, "Korumamız gereken yalnızca bir tane Toprak Ana var. En büyük karbon havuzumuz olan Brezilya Amazonları, bir aydır yanıyor. Yenilikçi, sürdürülebilir çözümler üreten işletmelerle işbirliği yapmak geleceğimizin anahtarı ve aldıklarından daha fazlasını veren markaları desteklememiz önemli" dedi.

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Sınırlı sayıda üretilen ayakkabılar internetten satışa çıkarıldı. Kadın ayakkası 95 dolardan erkek ayakkabısı ise 115 dolardan satılıyor.

Ayrıca Leonardo DiCaprio son zamanlarda yangınlarla tahrip edilen Amazon yağmur ormanlarına yardım etmek için 5 milyon dolar bağışta bulundu. Oyuncu yaptığı bağışı yine kendi çevre derneği Earth Alliance aracılığıyla verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Leonardo DiCaprio Will Smith Amazonlar Amazon yangını yağmur ormanları

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