MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leonie Hanne baştan aşağı dantel tulumuyla poz verdi! Sütyensiz tarzı olay oldu

Leonie Hanne baştan aşağı dantel tulumuyla poz verdi! Sütyensiz tarzı olay oldu

18.12.2023 12:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en popüler moda influencerlarından biri olan Leonie Hanne, yaptığı son paylaşımla sosyal medyayı salladı. Siyah tamamen dantelden oluşan bir tulum giyen Leonie Hanne sütyensiz tarzıyla dikkat çekti. Ünlü ismin son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Son dönemin ilgiyle takip edilen moda influencerı Leonie Hanne sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Leonie Hanne 1

Siyah tamamen dantel desenli bir tulum giyen ünlü isim kombinini siyah kabanı ile tamamladı. İçine sütyen giymeyen Leonie Hanne iddialı tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Leonie Hanne 2

Ünlü ismin son gönderisine; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.

Leonie Hanne 3

Hanne Hamburg'da doğup büyüdü. HSBA Hamburg İşletme Okulu'dan işletme, moda ve tekstil yönetimi diplomalarına sahiptir.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Arkasını dönünce...Bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Arkasını dönünce...
Ödülünü satışa çıkardı, ilanı görenler şoke oldu! Sahibinden, kelepir... Ödülünü satışa çıkardı, ilanı görenler şoke oldu! Sahibinden, kelepir...
Güzellik yarışmasının sonucu ülkeyi ikiye böldü! O isim tarihe geçtiGüzellik yarışmasının sonucu ülkeyi ikiye böldü! O isim tarihe geçti
Anahtar Kelimeler:
Leonie Hanne moda
En Çok Okunan Haberler
Sokak röportajında denk geldi, akademisyen çıktı!

Sokak röportajında denk geldi, akademisyen çıktı!

Asgari ücret için nefesler tutuldu! "Net bilgi aldık"

Asgari ücret için nefesler tutuldu! "Net bilgi aldık"

Metrobüste akılalmaz görüntüler! Yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de sosyal medyadan paylaştı

Metrobüste akılalmaz görüntüler! Yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de sosyal medyadan paylaştı

Lüks araçlarla fotoğrafların arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Lüks araçlarla fotoğrafların arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Murat Sancak ile Onyekuru arasındaki gerilim tırmanıyor

Murat Sancak ile Onyekuru arasındaki gerilim tırmanıyor

Sessiz sedasız evlendi! Düğünden ilk kareler...

Sessiz sedasız evlendi! Düğünden ilk kareler...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.