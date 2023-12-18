Leonie Hanne baştan aşağı dantel tulumuyla poz verdi! Sütyensiz tarzı olay oldu

Son dönemin ilgiyle takip edilen moda influencerı Leonie Hanne sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Siyah tamamen dantel desenli bir tulum giyen ünlü isim kombinini siyah kabanı ile tamamladı. İçine sütyen giymeyen Leonie Hanne iddialı tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Ünlü ismin son gönderisine; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.

Hanne Hamburg'da doğup büyüdü. HSBA Hamburg İşletme Okulu'dan işletme, moda ve tekstil yönetimi diplomalarına sahiptir.







