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  4. Lerzan Mutlu kendini övmelere doyamadı! ''Türkiye'nin en güzel kadını olmak...''

Lerzan Mutlu kendini övmelere doyamadı! ''Türkiye'nin en güzel kadını olmak...''

08.11.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, Instagram hesabında takipçileriyle soru cevap etkinliği yaptı. Mutlu, ''Türkiye'nin en güzel kadını olmak nasıl bir duygu?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Lerzan Mutlu kendini övmelere doyamadı! ''Türkiye'nin en güzel kadını olmak...''

Değişimiyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Mutlu, Instagram hesabında düzenlediği soru cevap etkinliğine verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

Lerzan Mutlu, takipçisinin sorduğu ''Türkiye'nin en güzel kadını olmak nasıl bir duygu?'' sorusuna, ''Mübalağa ediyorsunuz diyeceğim. Düşündüm, galiba haklısınız. Yakından daha güzelim.'' yanıtını verdi.

Lerzan Mutlu kendini övmelere doyamadı! ''Türkiye'nin en güzel kadını olmak...''

Bir takipçisinin ''Ne olur televizyon programı yapın Lerzan Hanım. Sizin gibi kimse yapamıyor'' yorumuna ise ''Biliyorum, merak etmeyin'' diyerek, ekranlara dönme konusunda yeşil ışık yaktı.

Lerzan Mutlu kendini övmelere doyamadı! ''Türkiye'nin en güzel kadını olmak...''

Estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüşen Lerzan Mutlu'nun, Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Lerzan Mutlu kendini övmelere doyamadı! ''Türkiye'nin en güzel kadını olmak...''

Lerzan Mutlu kendini övmelere doyamadı! ''Türkiye'nin en güzel kadını olmak...''


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Lerzan Mutlu
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