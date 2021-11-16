MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında ve nereli?

Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında ve nereli?

16.11.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Lerzan Mutlu oldu. Böylece Lerzan Mutlu'nun hayatı seyirciler tarafından merak edildi. Lerzan Mutlu şarkıcılığın yanı sıra dizi projelerinde de yer aldı. İşte detaylar...

Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında ve nereli?

Bir zamanların fırtına gibi esen isimlerinden biri olan Lerzan Mutlu avukat bir baba ve ev hanımı annenin tek kızı olarak dünyaya geldi. Eğlenceli ve dobra kişiliği ile akıllara kazınan Mutlu, bir zamanlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde rol aldı. İşte merak edilenler...

LERZAN MUTLU KİMDİR?

12 Şubat 1977 İstanbul doğumlu ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu 44 yaşındadır. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde eğitim aldıktan sonra liseyi Yıldız Kolejinde tamamladı. Mutlu henüz 10 yaşındayken babasını kalp krizi nedeniyle kaybetti. Lisenin ardından İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt olan Mutlu, eğitimini 6 ay sonra yarım bıraktı ve Türkiye'ye döndü. Burada konservatuar sınavlarına giren Mutlu , İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Ancak burayı da yarım bırakarak "Hayat Üniversitesi"ni tercih etti.

Lerzan Mutlu, 2005'te "Asla Unutma" isimli televizyon dizisinde rol aldı. Lerzan Mutlu bir dönem Beyaz TV'de "Söylemezsem Olmaz" programının sunuculuğunu yapmıştı. Son olarak ise Lerzan'la Çok Mutlu programını yaptı. Lerzan Mutlu Instagram'da, "lerzanmutlu" kullanıcı adı ile 459 bin takipçisine paylaşım yapıyor.

Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında ve nereli?

LERZAN MUTLU ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

  • 2001 - Karabüyü
  • 2004 - Yar Dediğin Arar
  • 2006 - Tam İsabet
  • 2009 - Zirve
  • 2011 - Kibrit (Single)
  • 2013 - Oyuncu (Single)
  • 2014 - Kahraman (Single)

LERZAN MUTLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

  • 2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)
  • 2006 - Felek Ne Demek? (TV Dizisi)
  • 2005 - Asla Unutma (TV Dizisi)
  • 2004 - Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu )(TV Dizisi)
  • 2001 - Tuzu Kurular (TV Dizisi)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan hikayesine döndüYılan hikayesine döndü
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
Destan ne zaman başlayacak? Destan ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Lerzan Mutlu Gelinim Mutfakta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz vefat etti

Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz vefat etti

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

AK Parti Manyas İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayraç son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Manyas İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayraç son yolculuğuna uğurlandı

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.