Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında ve nereli?

Bir zamanların fırtına gibi esen isimlerinden biri olan Lerzan Mutlu avukat bir baba ve ev hanımı annenin tek kızı olarak dünyaya geldi. Eğlenceli ve dobra kişiliği ile akıllara kazınan Mutlu, bir zamanlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde rol aldı. İşte merak edilenler...

LERZAN MUTLU KİMDİR?

12 Şubat 1977 İstanbul doğumlu ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu 44 yaşındadır. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde eğitim aldıktan sonra liseyi Yıldız Kolejinde tamamladı. Mutlu henüz 10 yaşındayken babasını kalp krizi nedeniyle kaybetti. Lisenin ardından İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt olan Mutlu, eğitimini 6 ay sonra yarım bıraktı ve Türkiye'ye döndü. Burada konservatuar sınavlarına giren Mutlu , İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Ancak burayı da yarım bırakarak "Hayat Üniversitesi"ni tercih etti.

Lerzan Mutlu, 2005'te "Asla Unutma" isimli televizyon dizisinde rol aldı. Lerzan Mutlu bir dönem Beyaz TV'de "Söylemezsem Olmaz" programının sunuculuğunu yapmıştı. Son olarak ise Lerzan'la Çok Mutlu programını yaptı. Lerzan Mutlu Instagram'da, "lerzanmutlu" kullanıcı adı ile 459 bin takipçisine paylaşım yapıyor.

LERZAN MUTLU ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

2001 - Karabüyü

2004 - Yar Dediğin Arar

2006 - Tam İsabet

2009 - Zirve

2011 - Kibrit (Single)

2013 - Oyuncu (Single)

2014 - Kahraman (Single)

LERZAN MUTLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)

2006 - Felek Ne Demek? (TV Dizisi)

2005 - Asla Unutma (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu )(TV Dizisi)

2001 - Tuzu Kurular (TV Dizisi)



