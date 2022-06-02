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Lerzan Mutlu ve Seren Serengil davası! "Kurtulamıyorum"

02.06.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lerzan Mutlu ve Seren Serengil arasındaki davanın duruşması görüldü. Lerzan Mutlu beraatini talep ederken duruşma ertelendi. Seren Serengil ise duruşma sonrası "Bu kadının yıllardır bana karşı takıntısı var, benimle gündeme gelmek istiyor. Kurtulamıyorum" dedi.

Lerzan Mutlu ve Seren Serengil davası! "Kurtulamıyorum"

Lerzan Mutlu'nun Seren Serengil'e hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada duruşmaya iki ünlü isim de katıldı. Lerzan Mutlu savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Ben sosyal medya hesabımdan iddianamede bahsi geçen paylaşımları yaptım. Ancak bu paylaşımları müştekileri kastederek yapmadım. Üzerlerine alınmışlar, suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Nevin Teoman ise "Sanık bir süredir kızım Seren Serengil'e sataşır şekilde medyada sözler söylüyor, sosyal medya üzerinden yazılar yazıyordu. Bu nedenle suça konu paylaşımların bizim hakkımızda olduğunu anladık. Benimle ilgili iddiaları doğru değildir ve yakışıksızdır. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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MAHKEMEYE YÜZLEŞME

Seren Serengil ise "Sanık uzun süredir bana karşı takıntılıdır, husumet beslemektedir. Suça konu paylaşımları da beni ve annemi kastederek yapmıştır. İsim belirtmemiş olsa da, yaptığı paylaşımların içeriğinden, altına yapılan yorumlara verdiği tepkiden, bu paylaşımları bizim hakkımızda yaptığı açıkça anlaşılmaktadır" dedi.

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Sanığın kendisine yönelik tehdit ve şantaj eylemleri olduğunu da öne süren Serengil, "Özür dileseydi şikayetimden vazgeçecektim ancak, inkar ettiği için şikayetçiyim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Serengil'in konuşmasından sonra yeniden söz alan Lerzan Mutlu ise "Ben müştekileri kastetmedim. Müştekilere yönelik bir husumet beslemiyorum" diye konuştu.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, suça konu paylaşımların müştekilere yönelik yapıldığına dair tereddüte yer vermeyecek şekilde bir açıklık olmadığı gerekçesiyle, sanığın beraat etmesini talep etti. Mahkeme, esasa ilişkin beyanda bulunmaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

SERENGİL: BENİMLE GÜNDEME GELMEK İSTİYOR

Duruşmanın ardından açıklama yapan Seren Serengil "Bu kadının yıllardır bana karşı takıntısı var, benimle gündeme gelmek istiyor. Kurtulamıyorum. En sonunda mahkemeye başvurmak zorunda kaldım. Anneme söylediği her laf için cezasını çekecek" dedi. (DHA)

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Lerzan Mutlu Seren Serengil
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