Leticia Martins Bernie Sander'ın oturuşuna kendi yorumunu kattı

ABD Başkanı Biden'ın göreve başlama töreninin bitmesinden hemen sonra çekilen bu fotoğraf trend olmuştu. Leticia Martins ise aynı oturuş şeklini taklit etti ancak daha baştan çıkarıcı bir şekilde.

Leticia, böyle bir pozun uygun olacağını düşünüp Playboy için poz verdi. Letica, fotoğraf trend olduktan sonra, Playboy için Sander'in oturuş şeklini üstsüz ve eldivenle yorumlamanın eğlenceli olduğunu düşündüğü için böyle bir şey yapmaya karar verdiğini söyledi.

Pandemi döneminde insanların eğlenmeye ihtiyacı olduğunu, bu pozun insanları eğlendirdiğini söyledi.



Model, OnlyFans'ta sattığı açık içeriklerle adından söz ettirmişti.

