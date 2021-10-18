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  4. Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe güzelliğiyle mest etti! Meğer o da oyuncuymuş

Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe güzelliğiyle mest etti! Meğer o da oyuncuymuş

18.10.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oya Başar'ın, 1985 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Levent Kırca'dan olan kızı Ayşe kocaman oldu. Ayşe Kırca, şimdilerde güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe güzelliğiyle mest etti! Meğer o da oyuncuymuş

1985-2005 yılları evli kalan Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe, büyüdü. 27 yaşındaki Ayşe, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Ayşe Kırca'nın son hali:

Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Ayşe Kırca, 2 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Ünlü bir çiftin kızı olarak dünyaya gelen Ayşe Kırca, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan güzelin, 15 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca, Sol Yanım dizisinde 'Yasemin' karakterine hayat vermişti. Kırca'nın ilk oyunculuk deneyimi "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırarak gerçekleştirmişti.

Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güzelliğiyle büyüleyen Ayşe Kırca, sevgilisi Emre Şahin Kanat ile aşk dolu pozlarıyla da ilgi çekiyor.

Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti


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Anahtar Kelimeler:
Levent Kırca
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