Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe güzelliğiyle mest etti! Meğer o da oyuncuymuş

1985-2005 yılları evli kalan Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe, büyüdü. 27 yaşındaki Ayşe, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Ayşe Kırca'nın son hali:
Ayşe Kırca, 2 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Ünlü bir çiftin kızı olarak dünyaya gelen Ayşe Kırca, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.
Hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan güzelin, 15 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca, Sol Yanım dizisinde 'Yasemin' karakterine hayat vermişti. Kırca'nın ilk oyunculuk deneyimi "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırarak gerçekleştirmişti.
Güzelliğiyle büyüleyen Ayşe Kırca, sevgilisi Emre Şahin Kanat ile aşk dolu pozlarıyla da ilgi çekiyor.
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