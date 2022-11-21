Levent Üzümcü'nün son halini görenler hayrete düştü! Bir zamanların jönüydü...

2000'lerin jönü olan Levent Üzümcü, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Yunanistan göçmeni bir ailenin oğlu olan Levent Üzümcü, İzmir'de doğup büyüdü.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı'nda girmeye hak kazanan Üzümcü, Los Angeles'da yönetmenlik eğitimi aldı.

2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinde 'Cem Onaran' karakterine hayat veren yıldız, sonrasında Kabuslar Evi ve Acayip Hikayeler gibi yapımlarda rol aldı ancak içindeki tiyatro aşkını dindiremedi.

Mesleğini yaklaşık 10 yıldır tiyatro sahnesinde sürdüren levent Üzümcü, son haliyle dikkat çekti.

50 yaşındaki Levent Üzümcü'ye sosyal medyada ''Yıllar acımıyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Levent Üzümcü, 1997 yılında Ebru Tuay ile dünyaevine girmiş, çift 2016 yılında boşanmıştı.



