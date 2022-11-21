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Levent Üzümcü'nün son halini görenler hayrete düştü! Bir zamanların jönüydü...

21.11.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası dizisiyle akıllara kazınan Levent Üzümcü, en son 2021 yılında Kimya filminde rol almıştı. Şimdilerde hayatını tiyatroya adayan ünlü oyuncu, son haliyle dikkat çekti.

Levent Üzümcü'nün son halini görenler hayrete düştü! Bir zamanların jönüydü...

2000'lerin jönü olan Levent Üzümcü, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Yunanistan göçmeni bir ailenin oğlu olan Levent Üzümcü, İzmir'de doğup büyüdü.

Levent Üzümcü'nün son halini görenler hayrete düştü! Bir zamanların jönüydü...

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı'nda girmeye hak kazanan Üzümcü, Los Angeles'da yönetmenlik eğitimi aldı.

Levent Üzümcü'nün son halini görenler hayrete düştü! Bir zamanların jönüydü...

2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinde 'Cem Onaran' karakterine hayat veren yıldız, sonrasında Kabuslar Evi ve Acayip Hikayeler gibi yapımlarda rol aldı ancak içindeki tiyatro aşkını dindiremedi.

Levent Üzümcü'nün son halini görenler hayrete düştü! Bir zamanların jönüydü...

Mesleğini yaklaşık 10 yıldır tiyatro sahnesinde sürdüren levent Üzümcü, son haliyle dikkat çekti.

Levent Üzümcü'nün son halini görenler şaştı kaldı! Bir zamanların jönüydü...

50 yaşındaki Levent Üzümcü'ye sosyal medyada ''Yıllar acımıyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Levent Üzümcü'nün son halini görenler şaştı kaldı! Bir zamanların jönüydü...

Levent Üzümcü, 1997 yılında Ebru Tuay ile dünyaevine girmiş, çift 2016 yılında boşanmıştı.

Levent Üzümcü'nün son halini görenler şaştı kaldı! Bir zamanların jönüydü...

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Levent Üzümcü Avrupa yakası

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