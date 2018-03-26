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Levent Üzümcü: Türkiye'nin bazı illerinde sahne bulamıyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 15:22 | Son Güncelleme

Levent Üzümcü, Türkiye'nin bazı illerinde sahne bulamadığını belirterek, şöyle dedi: “Kalktım Rize’ye gittim. Dolaşıyorum Rize’nin sokaklarında. Bir tane adam uzaylı görmüş gibi bana bakıyor böyle: 'Haçan ne ediursun da burda' dedi. Dedim ki: 'Ne oldu vize mi koydunuz Rize’ye?' Oyunum var akşam hadi kalk gel' dedim. 'Sen yürek mi yedun da?' dedi.“

Levent Üzümcü: Türkiye'nin bazı illerinde sahne bulamıyorum

Lüleburgaz Belediyesi’nin düzenlediği ve moderatörlüğünü Celal Pir’in yaptığı Aykırı Sohbetler’in Mart ayı konuğu, tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü oldu. Geçtiğimiz 23 Mart’ta Trakya’nın Fay Hatları ‘Tiyatroda Yenilikçi Yaklaşımlar’ başlığı altında gerçekleşen Aykırı Sohbetler’e katılan Levent Üzümcü yaptığı açıklamalarla Lüleburgazlı’ların beğenisini aldı.

Türkiye’nin bazı illerinde sahne bulamadığını anlatan Üzümcü, şöyle konuştu: “Sizin benim gibi insanların yaşadığı o illerde… Ama ben örneğin; Antalya’ya gittiğimde ya da Antakya’da oynadığımda ya da Adana’daki oyunda; sahne ihtimalimin olmadığı çevre illerden insanlar geliyorlar. Ben bazı illere gidemiyorum bile… Örneğin; Kayseri’ye, Malatya’ya. Kalktım Rize’ye gittim. Dolaşıyorum Rize’nin sokaklarında. Bir tane adam uzaylı görmüş gibi bana bakıyor böyle: ‘Haçan ne ediursun da burda’ dedi. Dedim ki: ‘Ne oldu vize mi koydunuz Rize’ye?’ Oyunum var akşam hadi kalk gel’ dedim. ‘Sen yürek mi yedun da?’ dedi.”

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“Sizinle aynı siyasi görüşte olmayan insanlarla asla siyaset tartışmayın. Ama mutlaka ilişkide olun” diyen Üzümcü, kendisinin karşısındaki insanlara hep aynı mesafede davrandığını anlatarak, “Çünkü benim kıblem her zaman insan oldu. Bazen düşünüyorum, bütün bu düzen geçip gittiğinde biz nasıl bir arada yaşayacağız? Hiç bunu düşündünüz mü?” açıklamasını yaptı.

DEMOKRASİ MÜSLÜMAN ARAPLARDAN ÖĞRENİLDİ

İnsanların demokrasinin ne anlama geldiğini zamanında Müslüman Araplardan öğrendiklerini anlatan Üzümcü, “Bütün Yunan külliyatını kaybolmadan Orta Çağ karanlığından kurtaran Müslüman Araplardır. Çevirdiler onları sonra Cebelitarık’tan girdiler İspanya’ya, İspanya ile etkileşim sırasında önce İspanyolca’ya ve ardında İngilizce’ye çevrildi de Avrupa kültürünün temelini oradan aldı. 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Almanya var olmaya başladığında ilk yapılan yerler ekmek fırınları, kiliseler ve tiyatro binalarıydı. Hiç o noktaya gelmedik ve umarım da gelmeyiz. Opera ve tiyatro binalarını bu nedenle yapmak zorunda kalmayız. Gerekirse opera da olmasın, tiyatro da olmasın. Yeter ki böyle yıkımlar yaşamayalım” açıklamasını yaptı.

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