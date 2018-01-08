MAGAZİN

Levent Yüksel gecelerde

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 10:48 | Son Güncelleme 7 saat önce

Kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu’yla yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Levent Yüksel, önceki gece Taksim’deydi.

Levent Yüksel gecelerde

Kendinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu’yla aşk yaşayan sanatçı Levent Yüksel, bir mekanda sahne aldıktan sonra İstiklal Caddesi’nde menajeri ve asistanıyla görüntülendi. Levent Yüksel’in, bindikleri taksinin şoförüne “Bizi hemen Taksim’den çıkarın lütfen” dediği duyuldu.

leventyuksel

ANNESİ DESTEK VERİYOR
Lidya merhum müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı. Lidya'nın, annesi Hepgül Hepbir ilişkiye destek veriyor ve ''Kızımın yaşadığı ilişkinin arkasındayım'' şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Levent Yüksel Lidya Özdemiroğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şimdi bu adam bir din adamı veya dindar bir şahsiyet olsaydı yanmıştı.Ne sapıklığı kalırdı ne sübyancılığı..Sanatçı olunca iş değişir,modernlik,çağdaşlık olur.Batsın sizin iki yüzlülüğünüz.
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