Levent Yüksel gecelerde

Kendinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu’yla aşk yaşayan sanatçı Levent Yüksel, bir mekanda sahne aldıktan sonra İstiklal Caddesi’nde menajeri ve asistanıyla görüntülendi. Levent Yüksel’in, bindikleri taksinin şoförüne “Bizi hemen Taksim’den çıkarın lütfen” dediği duyuldu.
ANNESİ DESTEK VERİYOR
Lidya merhum müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı. Lidya'nın, annesi Hepgül Hepbir ilişkiye destek veriyor ve ''Kızımın yaşadığı ilişkinin arkasındayım'' şeklinde açıklamada bulunmuştu.
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