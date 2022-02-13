Levent Yüksel kimdir? Levent Yüksel kaç yaşında, nereli, evli mi?

Levent Yüksel, sanatçı kişiliği ile sanat camiasında örnek alınan bir isim. Yüksel, geçtiğimiz gün sevilen şarkı programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olmuştu. Şarkıları ile gönüllere taht kuran Levent Yüksel, gecenin yıldızları arasındaydı. Programı izleyen izleyiciler, Levent Yüksel'in kim olduğunu ve hangi şarkılara imza attığını araştırmaya başladı.

LEVENT YÜKSEL KİMDİR?

Levent Yüksel, 21 Ekim 1964 yılında Antalya'da doğdu. Yüksel, Antalya Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan Belediye Konservatuvarının kontrbas bölümünü bitirdi.

Sanatçı, askerliğini yaptıktan sonra bir gece kulübü orkestrasında Fatih Erkoç ve 1990 ile 1996 yılları arasında evli olduğu Sertab Erener'le birlikte 2 sene çalışmıştır. Çalışmalarını sürdüren Yüksel, Aykut Gürel aracılığıyla Sezen Aksu'yla tanışmıştır. Leven Yüksel, ilk albümü Med Cezir'i 1993 yılının Mayıs ayında çıkarmıştır. Yüksel, 1996 yılında kariyerinde ikinci stüdyo albümü olan Levent Yüksel'in 2. CD'si'ni çıkarmıştır. 1997 yılında da çıkardığı Bi'Daha teklisi o yılın en çok satan teklisi olmayı başarmıştır. 1998'in Nisan ayında ise Adı Menekşe albümünü çıkarmış, 2000 yılına gelindiğinde 15 şarkıdan oluşan Aşkla albümünü çıkararak ilerlemeye devam etmiştir. Levent Yüksel, 27 Mayıs 2004 yılında Uslanmadım albümünü yayımlamış ve bu albümde Orhan Gencebay'ın şarkısı "Yarabbim"'i yeniden seslendirmiştir.

LEVENT YÜKSEL ALBÜMLERİ

1993: Med Cezir

1996: Levent Yüksel'in 2. CD'si

1998: Adı Menekşe

2000: Aşkla

2004: Uslanmadım

2006: Kadın Şarkıları

2008: Sıfır Km

2012: Topyekûn

2017: Hayatıma Dokunan Şarkılar

LEVENT YÜKSEL EVLİ Mİ?

Levent Yüksel ile Sertab Erener'in bir evliliği olmuştur. Çift, 18 Haziran 1996 tarihinde boşanmıştır. Yüksel, daha sonra 2020 yılında Özlem Öztürk ile ikinci evliliğini yapmıştır.



