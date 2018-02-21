Levent Yüksel'den 'Kendisi arkadaşım olur' açıklaması

Müzisyen Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Yüksel, geride bıraktığımız gün Emirgan’da görüntülendi.

Kendisinden 31 yaş küçük olan Lidya ile mutlu bir beraberlik sürdüren Levent Yüksel, gazetecileri karşısında görünce bir süre afalladı ve hızlıca arabasına yöneldi. Gazetecilerin, “Yanınızdaki hanımefendi kim?” diye sorması üzerine de; “Aman yanlış bir şey yazmayın. Kendisi arkadaşım!” dedi.

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