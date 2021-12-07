Lewis Hamilton, Brad Pitt'le beraber Hollywood'da boy gösterecek

Brad Pitt ve Lewis Hamilton, yeni bir yarış filmi için güçlerini birleştiriyor. Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski'nin yöneteceği filmde Lewis Hamilton'ın da yer alması bekleniyor.

Ford v Ferrari'nin başarısıyla uzun zamandır birlikte bir yarış filmi çekmeyi planlayan Kosinski'nin yeni projesinde yapımcılığı Jerry Bruckheimer, senaristliğini ise Ehren Kruger üstlenecek.

Hollywood Reporter'a göre Paramount, MGM, Sony, Universal, Netflix, Apple, Amazon ve Disney henüz ismi belli olmayan filmin haklarını almak için teklif yarışındalar.

Hamilton, daha önce Arabalar 2, Arabalar 3 ve Zoolander 2'de çeşitli görevler yapmış ancak oyunculuğa adım atmamıştı.

